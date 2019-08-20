狂！脆樂團找熊仔合作單曲！　關係竟是「大學學弟」

▲脆樂團邀請熊仔合作新單曲。（圖／好多音樂提供）

記者關韶文／台北報導

蘊釀兩年多的時間，去年入圍金曲獎「最佳演唱組合」的Crispy脆樂團即將在8月底推出新專輯《有多少光就有多少黑》，新專輯歌曲邀請來大學學弟熊仔Rap發聲，增加歌曲力度，也翻玩出不同於以往的音樂新風貌。

身為網路世代，Crispy脆樂團長期使用社群網站與世界溝通，新專輯《有多少光就有多少黑》用十首歌舖陳他們眼中看到的世界，藉音樂提出心中的不解，想表達的是：這世界上並沒有標準答案，凡事都有一體兩面，唯一能夠形成個人世界觀的就是你本身的選擇。

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▲▼脆樂團拍攝新歌MV。（圖／好多音樂提供）

首支單曲《Deja Vu》找來大學學弟熊仔合作，這首帶著電子重拍的歌曲讓Crispy脆樂團想了很久，想要加入一點很不一樣的東西像是Rap，所以決定找來熊仔合作，三人在大學時就己經在社團活動中認識，熊仔一口答應合作，熊仔表示：「為了融入整個作品，花了相當久的時間研究，異常的久，因為想要寫一個完整的想法，但只有四個八拍可以寫，最後還要接回原來的曲子，所以花了很久的時間。」

不過，熊仔交回的成品可是讓Crispy脆樂團十分驚喜，Skippy說：「收到的時候我們人在書店，忍不住要跟著Rap動一下，聽完真的覺得：太驚豔了！因為就是把我們想要的東西都連起來了，不論是音樂上或是意義上。」這也成就了學長姊弟的首度精彩合作。