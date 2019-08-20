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情侶如何維持愛火？　他認真交過15女…狂推「把女友當〇〇」：完全離不開她

記者田暐瑋／綜合報導

交往久了難免會失去熱情，要如何能保持戀愛熱度，一直都是男女在一起的重要課題。最近就有網紅的男友以自身交往過15任女友的經歷分析，要能隨時維持愛火，就是要把女友當成「情婦」來相處，這樣就算交往久了，也還是能像是蜜月期一樣。

YouTuber愛里和男友感情甜蜜，甚至還不吝在鏡頭前有「恩愛接觸」，被問到如何維持？愛里男友表示自己交過15任女朋友，且加上數十年的經歷，辛辣直言：「搞的很像跟情婦在一起，這樣才會長長久久。」更稱讚愛里常會裝成情婦或是酒家女的角色，讓愛情隨時都有新鮮感。

▲愛里男友分析如何維持熱度。（圖／翻攝自YouTube／愛里）

▲愛里男友分析如何維持熱度。（圖／翻攝自YouTube／愛里）

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雖然愛里是變性人，但男友並不介意，更直言愛里比正常女人更了解男人，就算曾經是男兒身，但一看到愛里，還是會產生很大的性衝動，也會心跳加速，大讚對方是交往過的女生中最有女人味的，兩人交往的模式也和一般男女沒有不同，認為情侶間適當的角色扮演，都能有助感情增溫。

愛里2015年上《康熙來了》，主持人蔡康永稱讚男裝的她不輸韓國歐巴，她當時透露因為擔心外人說閒話，出門在外通常會比較武裝自己，展現較Man的一面，但骨子裡其實非常想成為女人，甚至早在那時候就開始存錢準備變性，鼓起勇氣做自己的愛里如今已找到幸福，常和男友公開放閃。

▲▼愛里。（圖／翻攝自YouTube、Instagram）

▲愛里。（圖／翻攝自YouTube、Instagram）

偶然得知愛里是變性人後，男友坦言內心只猶豫了5分鐘，「我問自己到底還要不要繼續？可是身體騙不了人，我對她就…有非常大的性慾存在，所以我還是告訴自己，我要用同樣的方式去對待我所愛的女人…她比我以前所認識的女人還要女人，是我認識的女人當中最懂男人的，所以我離不開她。」
 

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