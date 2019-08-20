周湯豪被酸：光有長相不行要有品！神回「一句話」嗆爆酸民

記者許皓婷／綜合報導

歌手周湯豪（Nick）擁有高挺帥氣的外表，讓他成為許多人心中的男神，他更用實力證明自己不只是偶像，推出許多音樂作品大受好評，但卻也飽受外界批評，他近日在Instagram上被酸「要有品」，馬上現身回擊，引來網友大讚。

▲周湯豪一向有話直說，相當做自己。（圖／翻攝自Instagram／周湯豪）

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周湯豪18日在Instagram發文，並引用了饒舌歌手Snoop Dogg的歌曲《What U Talkin Bout》，寫下：「I hate when a motherfucker come talkin' to me about some shit that I ain't tryna hear. Tellin' me how to do my shit」，表示自己很討厭聽到別人告知他「應該怎麼做」、「需要怎麼做」。

▲周湯豪近期推出新歌。（圖／翻攝自Instagram／周湯豪）

有名網友就留言狠酸：「光有長相是不行的，要有品懂嗎」，他則現身回嗆：「這一篇就是寫給你的！看不懂說一聲！」、「我這麼沒品拜託你別追蹤我」，還有另一位網友糾正了歌詞的文法，他則回應對方：「拜託各位不要一直露下限…你們這樣，我會起雞皮疙瘩。」

▲周湯豪回嗆網友。（圖／翻攝自Instagram／周湯豪）

而周湯豪直接反擊酸民，也讓其他粉絲看了紛紛叫好，更湧進不少人留言替他加油打氣，「他不只有長相還很孝順很有才華，人品也是擠霸昏」、「就是喜歡這樣做自己的你」、「Nick加油！我們挺你」。