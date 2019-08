周湯豪被酸：光有長相不行要有品！神回「一句話」嗆爆酸民

記者許皓婷/綜合報導

歌手周湯豪(Nick)擁有高挺帥氣的外表,讓他成為許多人心中的男神,他更用實力證明自己不只是偶像,推出許多音樂作品大受好評,但卻也飽受外界批評,他近日在Instagram上被酸「要有品」,馬上現身回擊,引來網友大讚。

▲周湯豪一向有話直說,相當做自己。(圖/翻攝自Instagram/周湯豪)

周湯豪18日在Instagram發文,並引用了饒舌歌手Snoop Dogg的歌曲《What U Talkin Bout》,寫下:「I hate when a motherfucker come talkin' to me about some shit that I ain't tryna hear. Tellin' me how to do my shit」,表示自己很討厭聽到別人告知他「應該怎麼做」、「需要怎麼做」。

▲周湯豪近期推出新歌。(圖/翻攝自Instagram/周湯豪)

有名網友就留言狠酸:「光有長相是不行的,要有品懂嗎」,他則現身回嗆:「這一篇就是寫給你的!看不懂說一聲!」、「我這麼沒品拜託你別追蹤我」,還有另一位網友糾正了歌詞的文法,他則回應對方:「拜託各位不要一直露下限…你們這樣,我會起雞皮疙瘩。」

▲周湯豪回嗆網友。(圖/翻攝自Instagram/周湯豪)

而周湯豪直接反擊酸民,也讓其他粉絲看了紛紛叫好,更湧進不少人留言替他加油打氣,「他不只有長相還很孝順很有才華,人品也是擠霸昏」、「就是喜歡這樣做自己的你」、「Nick加油!我們挺你」。