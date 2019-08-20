J-Hope親姊連Jimin都說正　實際身材還超辣！IG有300萬人追

記者吳孟庭／綜合報導

南韓團體BTS防彈少年團成員之中，只有J-Hope有姊姊，還是身材超級火辣的正妹！她大弟弟4歲，是網拍CEO，並親自擔任模特兒，她經常更新IG照片，尤其大方PO出泳裝照，不吝露出姣好上圍。粉絲愛屋及烏，IG高達將近300萬人追蹤！

▲J-Hope是唯一有姊姊的成員。（圖／翻攝自mejiwoo103 IG）

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防彈少年團之中，J-Hope是唯一有姊姊的成員，Jimin曾透露他姊「超正的」，J-Hope曾回應媒體說，「漂不漂亮我是不知道，性格倒是跟我一樣」，但補充說，「姊姊喜歡的成員不是Jimin，而是柾國，常常傳給我練舞訊息要我傳給對方，哈。」

▲J-Hope親姊實際身材超辣。（圖／翻攝自mejiwoo103 IG）

據傳是1990年生，比J-Hope大4歲的姐姐，正經營「mejiwoo」網拍品牌，主要銷售服飾，還有自己手作產品，並親自穿著或配戴產品拍攝照片，兼任網站模特兒。她的職業在防彈少年團粉絲間早就不是新聞，經營的IG「mejiwoo103」有297萬人正在追蹤。

▲J-Hope親姊拍攝產品照，自己擔任網拍模特兒。（圖／翻攝自mejiwoo103 IG）

從她更新的照片之中，姐姐外型甜美，身材纖瘦，在好幾張泳裝示範照片中，看得出她上圍豐滿，但肚子毫無贅肉，大腿又纖細，連女粉絲看了都要噴鼻血！粉絲留言，「真的超美」、「羨慕身材」、「姐姐缺弟媳嗎？」