《星光》歌手父親胃癌躺病床！　「比賽當天」爸爸就走了

▲孔晨羽舉辦新歌分享會。（圖／晨羽音樂提供）

記者關韶文／台北報導

《超級星光大道》孔晨羽舉辦《全新的我》迷你創作專輯誠品音樂分享會，親友也紛紛到場打氣，同為星光幫的好友林芯儀，以及小炳也特別到場支持，更有海外粉絲聽到孔晨羽的歌聲後非常驚艷，駐留聆聽音樂會並購買專輯，讓孔晨羽非常感動數度落淚。

孔晨羽《全新的我》音樂分享會，帶著三位樂手老師以不插電型式出演，晨羽一手包辦設計節目內容，用音樂與聽眾分享這幾年來的心情轉折與故事。開場演唱《艾怡良_我不知道愛是什麼》，接唱中國風的個人創作《醉千里》，以及翻唱曲《西彬_公子向北走》。

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▲林芯儀替孔晨羽站台。（圖／晨羽音樂提供）

孔晨羽感性分享坦承從《星光》之後人生一直在適應「失去」，所以極痛苦而逃避、自卑又憤怒、怨天尤人…等負面情緒沒有出口，自曝曾一度想放棄生命一了百了，但想起父親常說，「期待自己的孩子不一定要多富有或多有成就，但一定要做一個對社會有用的人。」

孔晨羽憶父親胃癌在醫院即使再大的痛楚都不會說出口，父親躺在病床上最愛盯著電視僅為了看孔晨羽出賽的那幾分鐘畫面，讓孔晨羽為讓父親有動力而更努力備賽，但卻在比賽當日父親離世，孔晨羽強忍著悲痛完賽讓陶晶瑩讚稱敬業，也讓孔晨羽曾一度失去人生重心。

說到已過世的父親對他人生的影響與轉念力量，讓孔晨羽又數度落淚。她笑說，現在自己變成了一位「謝謝對不起小姐」，對所有事情心存感念，三句話離不開「謝謝、對不起」來表達接收到的協助與溫暖！