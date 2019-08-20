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《花甲》楊瓊華7狗失蹤！一問原因氣炸「家人賣掉換錢」...她報警抓人

記者林彥君／台北報導
 
在《花甲男孩轉大人》中飾演的「四嬸」的楊瓊華上高點綜合台《震震有詞》，探討親情勒索，透露家人好賭成性讓被當成搖錢樹的無止盡索討，最後她選擇報警希望讓家人悔改，也因此跟家人不再往來。

▲▼楊瓊華。（圖／和展影視提供）

▲楊瓊華上節目談家庭關係。（圖／和展影視提供）
 
楊瓊華自小父母離異，從小常常莫名被打，連媽媽男友看到她都會說這一看就是叛逆少女，即使沒有做錯任何事竟然會幫媽媽打她，到了求學時期一度想輕生，甚至曾當著媽媽的面割腕，媽媽竟然沒有任何感覺，還說「血沒有流很多啊！」因為這樣的家庭環境造成楊瓊華個性偏差。
 
入行拍戲後逐漸經濟好轉讓她想趁機改善家中環境，卻也成了楊瓊華的夢靨，家人用盡所有藉口跟她要錢。 讓楊瓊華最難過的是在她生病開刀危急救回一條命後，原以為家人都在病房陪伴她讓她不禁感動，沒想到媽媽開口的第一句話竟是：「妳開刀住院這期間的醫藥費要記得還我，我要用錢。」

▲▼楊瓊華。（圖／翻攝自花甲男孩轉大人）

▲楊瓊華在劇中飾演四嬸。（圖／翻攝自花甲男孩轉大人）

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瘋狂要錢的家人竟還將楊瓊華養在老家的7隻狗謊稱被偷走，但其實是被賣掉換錢，心寒的楊瓊華說：「可不可以把狗還給我，我把錢給你們。」但根本無濟於事，因為狗就早已經賣掉換不回來了。
 
對於家人種種行徑，楊瓊華忍無可忍報警希望家人可以覺醒，但換來的確是家族眾人對楊瓊華的不諒解，覺得她沒血沒淚太過狠心，對家人死心的她從此與家人不再往來。

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