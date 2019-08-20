記者傅家妤／綜合報導

英國男星山姆克拉弗林（Sam Claflin）與老婆蘿拉哈達克（Laura Haddock）在2013年結婚，婚後育有一對子女，是演藝圈恩愛夫妻檔，不料20日兩人卻對外證實已經離婚，結束6年婚姻，往後將共同撫育一對子女，消息讓粉絲震驚不已。

▲山姆克拉弗林擁有帥氣外型，是許多少女心目中的男神。（圖／《飢餓遊戲2》、《我就要你好好的》劇照）

山姆克拉弗林擁有帥氣外型，憑藉著《飢餓遊戲2》中「施惠國第一帥芬尼克」被觀眾認識，近年在電影《我就要你好好的》飾演癱瘓、求安樂死的男主角「威爾」，紳士形象擄獲不少少女的心，是許多人心目中的男神。不料，他與妻子20日突然在IG上發聲明，宣布離婚消息。

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▲山姆克拉弗林宣布離婚。（圖／翻攝自IG／山姆克拉弗林）

兩人在聲明中寫道：「我們會帶著愛、友情，以及對彼此的尊重一直往前走，同時我們也會共同照顧我們的家庭。我們不會再對此事做出任何回應，謝謝你們尊重我們的隱私以及對我們的支持。」

▲山姆克拉弗林發文。（圖／翻攝自IG／山姆克拉弗林）

山姆克拉弗林個性低調，與蘿拉哈達克結婚6年，也總是一起出席活動，互動十分甜蜜，並曾透露和女方是在試鏡時認識，當時就對愛妻一見鍾情，兩人育有3歲半兒子Pip及1歲半的女兒Margot，他過去在鏡頭前經常提及，非常享受當一個父親，6月受訪才說希望有更多的小孩，「我在一個大家庭裡長大，我妻子也一樣，所以我希望會有更多小孩。」不料時隔2月，兩人卻對外宣布離婚，讓許多粉絲都難以接受。

▲山姆克拉弗林與妻子是演藝圈中出了名的恩愛夫妻。（圖／翻攝自IG／山姆克拉弗林）