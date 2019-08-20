Jasper玩超高S弧度滑梯嚇歪！　應采兒「魔性鵝笑聲」錄影看好戲

記者阮巧雯／綜合報導

女星應采兒和老公陳小春結婚9年，育有一子Jasper（陳胤捷），對教育小孩很有一套，秉持著不寵溺原則。她近日帶著Jasper和兒子好友嗯哼（杜宇麒）及小泡芙（劉宇芙）去遊樂場玩，Jasper不敢玩超高S弧度溜滑梯，而身為媽的應采兒卻在旁邊開心冷笑，笑翻不少網友。

▲▼應采兒一家3口感情非常融洽。（圖／翻攝自IG／yingcaier）

請繼續往下閱讀...

影片中，只見Jasper在超高溜滑梯旁徘徊不前，想玩卻又害怕，和一旁身穿紫色上衣的劉畊宏擊掌後，又跑回入口猶豫幾秒，最後終於做好準備，勇敢溜下來，露出好大一個可愛微笑。

▲▼Jasper和劉畊宏擊掌完後，還是覺得好怕，又跑回入口猶豫了一下才溜下來。（圖／翻攝自IG／yingcaier）

應采兒則是在下面錄影，影片除了清楚聽到小泡芙媽媽幫忙加油打氣，在Jasper下來後，也溫柔說道：「可以了，玩一次之後就不怕了。」但身為親媽的應采兒則是從頭到尾不斷發出魔性「鵝笑聲」，似乎在看好戲。不少粉絲看了影片後，都紛紛留言表示：「采兒妳的笑聲」、「妳的笑聲搶走Jasper風采了啦」。

▲▼Jasper在溜下來整個過程，一臉緊張。（圖／翻攝自IG／yingcaier）

▲Jasper最後終於露出微笑。（圖／翻攝自IG／yingcaier）