ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《上海堡壘》慘賠10億…導演自責「用錯鹿晗」　向佐轟噁心：你別做這行了

記者李湘文／綜合報導

大陸電影《上海堡壘》由鹿晗、舒淇主演，開拍以來一直有極高關注度，未料實際上映後成績慘不忍睹，票房累積至今僅有人民幣1.21億元（約台幣5.4億元），慘賠10幾億。導演滕華濤近日受訪，反省自己把演員放在不適合的地方：「我用錯了鹿晗。」卻因此引發爭議，被男星向佐怒轟「太噁心」。

▲《上海堡壘》導演自責「用錯鹿晗」　向佐轟噁心：你別做這行了。（圖／翻攝自微博／電影上海堡壘）

▲《上海堡壘》導演自責「用錯鹿晗」　向佐轟噁心：你別做這行了。（圖／翻攝自微博／電影上海堡壘）

▲《上海堡壘》邀來高名氣的舒淇、鹿晗主演，票房卻慘不忍睹。（圖／翻攝自微博／電影上海堡壘）

請繼續往下閱讀...

滕華濤近日接受《毒舌電影》採訪，談到《上海堡壘》慘況和演員受到的爭議，澄清從技術上來講對鹿晗沒有意見，更何況演員是他自己挑的，拍完喊「卡」通過的也是導演。但滕華濤坦言，在選角時確實忽略了人和電影題材之間的合適性：「我用錯了鹿晗，在一個不適合他的類型裡。」

▲《上海堡壘》導演自責「用錯鹿晗」　向佐轟噁心：你別做這行了。（圖／翻攝自微博／電影上海堡壘）

▲導演滕華濤自責「用錯鹿晗」。（圖／翻攝自微博／電影上海堡壘）

滕華濤解釋，當初之所以選用鹿晗和舒淇，考慮的是呈現反差感，但現在看來，觀眾還是比較注重演員形象適不適合科幻電影。他作為導演，當時真的認為鹿晗適合這角色，略顯羞澀又有少年感，「我現在的直覺是，真的不是鹿晗不好，而是我們沒有拍過這個類型的片子，也不清楚演員在裡面呈現的樣子是什麽，是不是能讓鹿晗這樣的偶像去演，當時沒判斷好。」

▲《上海堡壘》導演自責「用錯鹿晗」　向佐轟噁心：你別做這行了。（圖／翻攝自微博／電影上海堡壘）

▲導演認為選角時「沒判斷好」。（圖／翻攝自微博／電影上海堡壘）

對此，向佐20日在微博發文怒轟滕華濤：「某導演說話請你不要太噁心了，如果人家當時不是頂級流量的話你會用他嗎？今天你用了他，請你好好愛護你的演員！你確定你是個導演嗎？哪有導演會甩鍋在演員上？你是個男人嗎？」他質疑，如果連這樣的鍋都背負不了，「別做這一行了吧」，勸對方回去念書，不要連一點導演的修養都沒有。

▲《上海堡壘》導演自責「用錯鹿晗」　向佐轟噁心：你別做這行了。（圖／翻攝自微博／向佐JackyHeung）

▲向佐砲轟滕華濤。（圖／翻攝自微博／電影上海堡壘）

向佐的這一番發言引起熱議，有網友贊同「滕華濤真的很讓演員寒心」、「佐哥就是剛」、「謝謝為鹿晗發聲」；但也有人認為向佐曲解了導演的話，「能不能仔細看完採訪內容，他真的完全不是怪演員的意思」、「他整個訪問都在表達自己沒有做好」、「他沒有說鹿晗本身不好，重點在不合適」。

推薦閱讀

具惠善離婚爆陰謀論！　友人「打臉證詞」大翻轉

具惠善離婚爆陰謀論！　友人「打臉證詞」大翻轉

答應PTT台綜版主「準備多點比基尼」！　凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光…網：超有誠意

答應PTT台綜版主「準備多點比基尼」！　凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光…網：超有誠意

他上女廁偷聽門外恩愛聲！　女生「這特徵」好熟悉…接著1句對話讓他心碎沉默

他上女廁偷聽門外恩愛聲！　女生「這特徵」好熟悉…接著1句對話讓他心碎沉默

錢櫃包廂玩瘋！「蛇腰妹只穿Bra」挑逗熱舞　4女一轉正面…全場尷尬了

錢櫃包廂玩瘋！「蛇腰妹只穿Bra」挑逗熱舞　4女一轉正面…全場尷尬了

依依沙灘解放「雪球緊貼男友」調情！　比基尼照連發…男網友羨慕：納豆真幸福

依依沙灘解放「雪球緊貼男友」調情！　比基尼照連發…男網友羨慕：納豆真幸福

安宰賢跟「她」講具惠善壞話！　神隱27hrs靠山遭起底…韓網罵翻

安宰賢跟「她」講具惠善壞話！　神隱27hrs靠山遭起底…韓網罵翻

正妹蘿莉「街上邊跳邊脫光」20分鐘片瘋傳！　0遮掩全身只剩鞋

正妹蘿莉「街上邊跳邊脫光」20分鐘片瘋傳！　0遮掩全身只剩鞋

郭雪芙穿婚紗「相視劉以豪」笑了！《不能是朋友》大結局網瘋猜：嫁給他

郭雪芙穿婚紗「相視劉以豪」笑了！《不能是朋友》大結局網瘋猜：嫁給他

林志玲罕見暴怒！　「被凌遲71天」一次爆發：沉默不代表默許

林志玲罕見暴怒！　「被凌遲71天」一次爆發：沉默不代表默許

Grace原諒阿翔後首PO文…鬆口「和不倫夫最新關係」！　網幫QQ：這只是開始

Grace原諒阿翔後首PO文…鬆口「和不倫夫最新關係」！　網幫QQ：這只是開始

當網紅真好！她一篇IG文就能買「奢華豪宅」　躺著就賺進4000萬

當網紅真好！她一篇IG文就能買「奢華豪宅」　躺著就賺進4000萬

迪士尼女星上空露點！辣秀渾圓雙峰　男友掌鏡…一手「緊抓半球不放」

迪士尼女星上空露點！辣秀渾圓雙峰　男友掌鏡…一手「緊抓半球不放」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

具惠善離婚爆陰謀論！　友人「打臉證詞」大翻轉

答應PTT台綜版主「準備多點比基尼」！　凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光…網：超有誠意

他上女廁偷聽門外恩愛聲！　女生「這特徵」好熟悉…接著1句對話讓他心碎沉默

錢櫃包廂玩瘋！「蛇腰妹只穿Bra」挑逗熱舞　4女一轉正面…全場尷尬了

依依沙灘解放「雪球緊貼男友」調情！　比基尼照連發…男網友羨慕：納豆真幸福

安宰賢跟「她」講具惠善壞話！　神隱27hrs靠山遭起底…韓網罵翻

正妹蘿莉「街上邊跳邊脫光」20分鐘片瘋傳！　0遮掩全身只剩鞋

郭雪芙穿婚紗「相視劉以豪」笑了！《不能是朋友》大結局網瘋猜：嫁給他

林志玲罕見暴怒！　「被凌遲71天」一次爆發：沉默不代表默許

Grace原諒阿翔後首PO文…鬆口「和不倫夫最新關係」！　網幫QQ：這只是開始

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

上海堡壘, 滕華濤, 鹿晗, 向佐

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 情侶如何維持愛火？　他認真交過15女…狂推「把女友當〇〇」：完全離不開她
  2. J-Hope親姊Jimin大讚很正！實際身材還超辣...IG有300萬人追
  3. 在小房間看前世今生　陳庭妮「神鼻子」聞到泰國味！
  4. 《星光》歌手父親胃癌躺病床！　「比賽當天」爸爸就走了
  5. 《花甲》女星7狗失蹤！一問原因氣炸「家人賣掉換錢」...她報警抓人
  6. 衝一波打卡！林俊傑同框金鐘視帝　雙帥現身機場最夯景點
  7. 野生林俊傑沒受邀「突現身婚禮會場」　結局神逆轉網笑噴！
  8. 《飢餓遊戲》第一帥宣布離婚！　6年婚姻結束
  9. 小薰親回「鄭人碩18萬買A貨包」寵她真相：我會生氣吧！
  10. 《上海堡壘》慘賠10億…導演自責「用錯鹿晗」　向佐轟噁心：你別做這行了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366