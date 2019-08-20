《上海堡壘》慘賠10億…導演自責「用錯鹿晗」　向佐轟噁心：你別做這行了

記者李湘文／綜合報導

大陸電影《上海堡壘》由鹿晗、舒淇主演，開拍以來一直有極高關注度，未料實際上映後成績慘不忍睹，票房累積至今僅有人民幣1.21億元（約台幣5.4億元），慘賠10幾億。導演滕華濤近日受訪，反省自己把演員放在不適合的地方：「我用錯了鹿晗。」卻因此引發爭議，被男星向佐怒轟「太噁心」。

▲《上海堡壘》邀來高名氣的舒淇、鹿晗主演，票房卻慘不忍睹。（圖／翻攝自微博／電影上海堡壘）

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滕華濤近日接受《毒舌電影》採訪，談到《上海堡壘》慘況和演員受到的爭議，澄清從技術上來講對鹿晗沒有意見，更何況演員是他自己挑的，拍完喊「卡」通過的也是導演。但滕華濤坦言，在選角時確實忽略了人和電影題材之間的合適性：「我用錯了鹿晗，在一個不適合他的類型裡。」

▲導演滕華濤自責「用錯鹿晗」。（圖／翻攝自微博／電影上海堡壘）

滕華濤解釋，當初之所以選用鹿晗和舒淇，考慮的是呈現反差感，但現在看來，觀眾還是比較注重演員形象適不適合科幻電影。他作為導演，當時真的認為鹿晗適合這角色，略顯羞澀又有少年感，「我現在的直覺是，真的不是鹿晗不好，而是我們沒有拍過這個類型的片子，也不清楚演員在裡面呈現的樣子是什麽，是不是能讓鹿晗這樣的偶像去演，當時沒判斷好。」

▲導演認為選角時「沒判斷好」。（圖／翻攝自微博／電影上海堡壘）

對此，向佐20日在微博發文怒轟滕華濤：「某導演說話請你不要太噁心了，如果人家當時不是頂級流量的話你會用他嗎？今天你用了他，請你好好愛護你的演員！你確定你是個導演嗎？哪有導演會甩鍋在演員上？你是個男人嗎？」他質疑，如果連這樣的鍋都背負不了，「別做這一行了吧」，勸對方回去念書，不要連一點導演的修養都沒有。

▲向佐砲轟滕華濤。（圖／翻攝自微博／電影上海堡壘）

向佐的這一番發言引起熱議，有網友贊同「滕華濤真的很讓演員寒心」、「佐哥就是剛」、「謝謝為鹿晗發聲」；但也有人認為向佐曲解了導演的話，「能不能仔細看完採訪內容，他真的完全不是怪演員的意思」、「他整個訪問都在表達自己沒有做好」、「他沒有說鹿晗本身不好，重點在不合適」。