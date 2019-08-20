MAMA爆：今年不在香港、日本舉辦了！　Mnet回應了⋯韓網全吐槽

記者蕭采薇／綜合報導

以KPOP為主軸，一年一度的亞洲娛樂圈盛事「MAMA」（Mnet亞洲音樂大獎，Mnet Asian Music Awards），已經連續7年在香港舉行，從前年開始更擴大到三地舉辦，日本也已經兩年被選為舉辦國家之一。不過2019年至今國際局勢動盪，包括香港「反送中」影響持續擴大，韓日關係也逐漸惡化，因此舉辦場地也發生變數。

▲防彈少年團去年在《MAMA》香港場拿下大賞時淚崩。（圖／ETtoday）

據韓媒《日刊體育》獨家報導，《2019 MAMA》本來已經確定會在香港和日本舉辦，也已經和各經紀公司敲檔期中。不過由於香港「反送中」影響持續擴大，據悉將暫停在這兩地舉辦的計畫，並將重新選擇地點。

請繼續往下閱讀...

除了香港「反送中」影響持續擴大，安全性尚不明朗之外，更因為韓日關係的惡化，不僅在南韓國內已經發起抵制日本產品運動，甚至大韓航空等公司都縮減日本航線，抵制到日本旅遊幾乎成了社會共識。

▲TWICE去年參加《MAMA》日本場，並拿下一座大賞。（圖／ETtoday）

因此在這樣的情況下，帶著大批KPOP歌手到日本演出、舉辦頒獎典禮，可能會引起極大反彈。據歌謠界相關人士表示：「雖然取消了在香港舉行的計畫，但在日本舉辦的方案仍在進行，還在進行內部討論。」

Mnet官方也表示：「直到最近，我們都仍在以全亞洲為範圍持續商討，但目前尚未敲定《2019 MAMA》的舉辦地點。」也間接透露，或許今年將真的不會再次於香港、日本舉行。不過南韓網友也吐槽：「港、日都不適合，就回到韓國舉辦就好，為什麼這麼堅持一定要辦在海外？」