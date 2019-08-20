記者蔡琛儀／台北報導

林俊傑近來除了正忙「聖所2.0」世界巡迴演唱會，近來更與老家新加坡的樟宜機場合作，推出全新單曲《對的時間點》，MV找來金鐘視帝李銘順出演，JJ則是飾演機場內失物招領處的工作人員，有天JJ在失物招領中的舊箱子內找到了一個戒指盒，裡面的戒指讓他印象深刻；巧合的是，李銘順正好也想找尋多年前遺落在機場內的戒指，而那是他與當年無緣另一半的定情物，因為對方要出國深造，因此拒絕李銘順的求婚，兩人也失去了聯繫。

▲▼ 林俊傑和李銘順在MV中有不少對手戲。（圖／JFJ PRODUCTIONS 提供）

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如今李銘順在此舊地重遊並感傷著流逝的歲月，也因為這個巧合，JJ與李銘順之間也產生了令人會心一笑的互動，讓觀者倍感溫暖。

連續七年榮登「世界最佳機場」榜首的樟宜機場，而四月揭幕的「星耀樟宜」，其中的「森林谷」擁有2000多棵樹木及10萬多株灌木，是新加坡規模最大的室內植物展示地之一，其中高達40米的「雨漩渦」更是全世界最高的室內瀑布，成為新加坡的全新地標，身為新加坡「國寶」的JJ，這次也受邀為樟宜機場「星耀樟宜」中壯觀且令人難忘的「雨漩渦」譜寫專屬主題曲。

▲▼ 林俊傑推出新歌，替家鄉的「樟宜機場」宣傳。（圖／JFJ PRODUCTIONS 提供）

對新加坡有著深厚情感的JJ，聊到這次的合作，表示很期待且榮幸外，更是很快就有了想法，結合機場、時間...等元素，JJ找來了同樣來自新加坡的創作者小寒合作，他表示這次的歌曲某個程度對他來說是《偉大的渺小》的延伸，希望透過歌曲表達人與人之間更深層的情感連結。提到樟宜機場，JJ也有著滿滿回憶：「小時候我經常跟同學約在查樟宜機場的快餐店或咖啡廳，一起聚餐、備考，是一種少年的回憶！」