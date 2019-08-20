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第一位21世紀出生告示牌冠軍！　怪奇比莉《Bad Guy》擠下《Old Town Road》

寄者蕭采薇／綜合報導

20歲饒舌歌手納斯小子（Lil Nas X）以2019最強神曲《鄉村老街（Old Town Road）》創造傳奇，原本默默無名的他，改寫了告示牌60年的歷史、打破瑪莉亞凱莉23年的紀錄，成為史上第一首蟬聯19週冠軍的歌曲。這項紀錄也終於在20日被終結，締造新傳奇的正是今年的另一名新人王怪奇比莉（Billie Eilish）。

▲▼怪奇比莉（Billie Eilish，前譯：比莉艾莉許）。（圖／環球提供）

▲怪奇比莉成為告示牌排行榜，第一個「21世紀出生」的冠軍歌手。（圖／環球提供）

第17週就打破紀錄，納斯小子的《Old Town Road》最後蟬連了19週冠軍，期間包括泰勒絲、紅髮艾德與小賈斯汀、尚恩曼德斯與卡蜜拉，以及巨星馬龍等超強天王、天后，遇上他也都只能乖乖在第二名待著。所有人都在期待，是誰能夠打下這座「難以超越的高牆」。

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▲▼瑪莉亞凱莉接棒給納斯小子（Lil Nas X）。（圖／翻攝自推特）

▲納斯小子打破瑪莉亞凱莉23年的紀錄，以19周冠軍締造新傳奇。（圖／翻攝自推特）

本來眾人看好亞莉安娜（Ariana Grande）會以新歌《Boyfriend》重回冠軍，不過答案20日揭曉，就是和納斯小子同樣是2019年的超強新人－怪奇比莉，以歌曲《Bad Guy》終結《Old Town Road》的連霸之路。這首紅遍全球，甚至大牌們也搶著合作混音版的單曲，拿下冠軍也可說是實至名歸。

▲▼怪奇比莉（Billie Eilish）《Bad Guy》終結《Old Town Road》的連霸之路。（圖／翻攝自推特）

▲怪奇比莉終結《Old Town Road》的連霸之路。（圖／翻攝自推特）

事實上，《Bad Guy》也已經在告示牌排行榜前五名待了超過20週，是繼泰勒絲之後，再次有女歌手達到這項紀錄。2001年出生、年僅17歲的怪奇比莉也創下另一項紀錄，就是告示牌60週年來，第一位在「21世紀」出生的冠軍歌手。納斯小子也在推特恭喜怪奇比莉，說道：「妳值得這座冠軍！」

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納斯小子, Lil Nas X, Old Town Road, 怪奇比莉, Billie Eilish

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