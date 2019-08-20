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李㼈大戰邱宇辰獎金創新低　 黃子佼自掏腰包送獎金

記者蕭雅玲／台北報導

李㼈參與八大戲劇《一起幹大事》，日前為了宣傳帶著劇中兒子邱宇辰上公視《一呼百應》錄影，與楊騰、許巧薇等人一起進行PK賽。錄影現場兩隊獎金一度差點成為26元比99元，創下節目史上獎金最低紀錄，主持人黃子佼還大方表示：「如果最後你們真的只拿到26元，我自掏腰包幫你們補到2600元！」

▲▼李㼈。（圖／公視提供）

▲李㼈與許巧薇日前一起上節目挑戰拿獎金。（圖／公視提供）

李㼈在《一起幹大事》戲中與邱宇辰飾演父子，劇中他飾演在市場裡擺攤賣豬肉，這回為了宣傳，父子聯手帶著同劇演員楊騰、許巧薇，一同參加《一呼百應》錄影，答題前主持人黃子佼好奇詢問李㼈哪位隊員比較聰明？李㼈毫不猶豫地表示：「被分到跟許巧薇同組時，就想說『掛了』，因為我們兩個都不聰明啊！」

邱宇辰更加碼爆料，許巧薇在戲裡的角色是個比較容易出包的個性，現實中應該會更ㄎㄧㄤ，沒想到許巧薇不但沒否認，還大方承認自己不太聰明，隨後引來網友支持加入他們的陣營，讓許巧薇感動到直呼：「謝謝你這麼相信我們！」

在進行第二階段好康三選一連續出現兩次「重組對方獎金」選項，讓兩隊的獎金從逼近六位數的比數，瞬間成為橘隊9900元比上藍隊2600元，第二次重組獎金又有可能變成99元對上26元，差點創下節目新低獎金數，黃子佼還對藍隊的李㼈與許巧薇喊話：「如果最後你們真的只拿到26元，我自掏腰包幫你們補到2600元！」，吳姍儒也在一旁興奮煽動兩隊「為了賺佼哥的錢，那只好都選重組吧。」

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李㼈, 邱宇辰, 楊騰, 許巧薇, 黃子佼

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