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向《少林足球》致敬！　9m88揪Leo王、蛋堡扮武俠「竟還有國際超模」

記者蔡琛儀／台北報導

9m88推出最新專輯《平庸之上》，新歌《最高品質靜悄悄》最新一波MV，與金曲歌王Leo王再次攜手合作，MV風格更是以武俠B級片風格詮釋，現代與武俠穿越的無厘頭幽默，9m88在MV裡扮演起蛇派的小師妹「巴蛇」湯九雁，要向「饒蛇」Leo王、個性國際超模「虛與委蛇」劉欣瑜、「九頭蛇」蛋堡、「太陽眼鏡蛇」DJ Mr.Gin 等師兄姐修習武功，打敗「通訊天鷹教」的3C狂魔。

▲▼ 9m88,Leo王,蛋堡。（圖／爵士寶貝提供）

▲▼ 9m88新歌MV找來Leo王、劉欣瑜、張藝等人助陣。（圖／爵士寶貝提供）

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▲▼ 9m88,Leo王,蛋堡。（圖／爵士寶貝提供）

9m88寫出《最高品質靜悄悄》的靈感，來自在飛機上看到的電影《少林足球》，悟出「最高品質靜悄悄、蹲最低的跳最高」這樣的東方精神，於是在飛機上便完成了詞曲，導演陳則安與9m88討論後，決定打造濃濃B級片氛圍的武俠片，由9m88扮演金蛇小姑娘「湯九雁」，找尋遁入民間的師兄師姐們修練「金蛇擒鷹大法」，與鷹派3C大魔王一較高下。

MV採獨立製作，在有限的預算下，用才華與奇想打造無厘頭卻又魔性的武俠劇，並邀請到劇場界的朋友們客串，除了Leo王、蛋堡之外，還有個性超模劉欣瑜、網路名人張藝、DJ Mr.Gin也客串演出，此次更是劉欣瑜與張藝首次出演MV，9m88表示：「兩位都是我覺得風格非常適合這隻MV的人，因此在MV開拍前便問兩位要不要一起來玩。實際拍攝時，欣瑜雖然形象酷酷的，但私底下超級有趣、超級親切。張藝也很可愛，現場氣氛都很開心、很歡樂。」

▲▼ 9m88,Leo王,蛋堡。（圖／爵士寶貝提供）

▲▼ MV瀰漫著濃濃B級片氛圍，連蛋堡也來客串。（圖／爵士寶貝提供）

▲▼ 9m88,Leo王,蛋堡。（圖／爵士寶貝提供）

此次拍攝耗時三天，不是颳風大雨，就是讓人中暑的高溫，但劇組對於MV中的細節卻全不馬虎，不但動用了煙霧彈以及爆破場景，連武打片段也動用劇場界演員排練許久，9m88更精心為自己設計了武功招式。

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9m88, Leo王, 蛋堡, 劉欣瑜, 張藝

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