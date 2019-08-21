專訪／黎皓一太渣「我看不下去」！孫其君催眠自己演他：只有2點像

記者林奕如／專訪

台劇《我們不能是朋友》黎皓一（暱稱321，孫其君 飾）是中規中矩的宅男工程師，和周惟惟（郭雪芙 飾）交往3年要結婚了，兩人為了未來努力存錢買房，但卻在婚前一切變調，他露出「5大渣男」行徑，讓網友狂轟不能嫁，就連飾演者孫其君也笑說：「我看不下去，必須催眠自己演他。」

▲孫其君接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

孫其君飾演黎皓一入木三分，粉絲入戲把現實生活中的他畫上等號，他接受《ETtoday星光魚》專訪連忙澄清，「我覺得像的部分只有10％吧！原因有二個，其一是男性，其二是有買房目標，我會存錢買房，覺得是人生一個階段，但不會像他一樣一天只花150元，覺得生活精彩充實也很重要，品質還是要顧好的。」

▲孫其君自我催眠演黎皓一。（圖／記者李毓康攝）

至於不像的地方，孫其君大笑：「那可就多了。」最重要一點就是「分手後絕對不會勾勾纏」，他表示：「通常講到分手，就是對方心已經不在你身上，去問很多問題，比如我比不上誰，或是問很多原因，最後都會是受傷，通常我就是Let it go。」

▲孫其君感謝《不能是朋友》讓大家看到他另一面。（圖／記者李毓康攝）

最新一集黎皓一在餐廳看到周惟惟和褚克桓約會，他故意走到隔壁桌搭話，孫其君笑說：「現實生活中我可能會離開，怎麼樣也不會想干擾，這行為太丟臉，看了自己都不敢相信。」黎皓一太多失控行為，他必須催眠自己變成黎皓一，才能進入表演，在片場也和馮凱導演討論很多次，「為何黎皓一要這樣做、他心裡想法是什麼」。

▲黎皓一「5大渣男」行徑被網友狂轟黑特。（圖／八大提供）

該劇討論度破表，每周PTT黑特區321都是被狂轟對象，他說：「在這部戲沒有誰是正、反派，沒有誰是絕對好人，每個人都有缺陷，演出黎皓一這角色，心理有準備被討厭，對我來說是挑戰，讓大家看到不曾看過的孫其君一面。」