ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

專訪／黎皓一太渣「我看不下去」！孫其君催眠自己演他：只有2點像

記者林奕如／專訪

台劇《我們不能是朋友》黎皓一（暱稱321，孫其君 飾）是中規中矩的宅男工程師，和周惟惟（郭雪芙 飾）交往3年要結婚了，兩人為了未來努力存錢買房，但卻在婚前一切變調，他露出「5大渣男」行徑，讓網友狂轟不能嫁，就連飾演者孫其君也笑說：「我看不下去，必須催眠自己演他。」

▲▼《我們不能是朋友》孫其君專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲孫其君接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

孫其君飾演黎皓一入木三分，粉絲入戲把現實生活中的他畫上等號，他接受《ETtoday星光魚》專訪連忙澄清，「我覺得像的部分只有10％吧！原因有二個，其一是男性，其二是有買房目標，我會存錢買房，覺得是人生一個階段，但不會像他一樣一天只花150元，覺得生活精彩充實也很重要，品質還是要顧好的。」

▲▼《我們不能是朋友》孫其君專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲孫其君自我催眠演黎皓一。（圖／記者李毓康攝）

至於不像的地方，孫其君大笑：「那可就多了。」最重要一點就是「分手後絕對不會勾勾纏」，他表示：「通常講到分手，就是對方心已經不在你身上，去問很多問題，比如我比不上誰，或是問很多原因，最後都會是受傷，通常我就是Let it go。」

▲▼《我們不能是朋友》孫其君專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲孫其君感謝《不能是朋友》讓大家看到他另一面。（圖／記者李毓康攝）

最新一集黎皓一在餐廳看到周惟惟和褚克桓約會，他故意走到隔壁桌搭話，孫其君笑說：「現實生活中我可能會離開，怎麼樣也不會想干擾，這行為太丟臉，看了自己都不敢相信。」黎皓一太多失控行為，他必須催眠自己變成黎皓一，才能進入表演，在片場也和馮凱導演討論很多次，「為何黎皓一要這樣做、他心裡想法是什麼」。

▲郭雪芙《我們不能是朋友》看到孫其君摟劉品言。（圖／八大提供）

▲黎皓一「5大渣男」行徑被網友狂轟黑特。（圖／八大提供）

該劇討論度破表，每周PTT黑特區321都是被狂轟對象，他說：「在這部戲沒有誰是正、反派，沒有誰是絕對好人，每個人都有缺陷，演出黎皓一這角色，心理有準備被討厭，對我來說是挑戰，讓大家看到不曾看過的孫其君一面。」

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

推薦閱讀

《不能是朋友》黎皓一「5大渣男行徑」　網狂轟：這樣怎麼嫁！

《不能是朋友》黎皓一「5大渣男行徑」　網狂轟：這樣怎麼嫁！

又一BL小說《鳳于九天》改編電視劇！雙男主角背影曝光…網瘋猜名單

又一BL小說《鳳于九天》改編電視劇！雙男主角背影曝光…網瘋猜名單

小薰半夜被壓「從腳摸到脖子」　唸經文驅鬼「低沉男聲猖狂大笑」

小薰半夜被壓「從腳摸到脖子」　唸經文驅鬼「低沉男聲猖狂大笑」

《延禧》魏隆CP穿越回現代！吳謹言3度合作聶遠：平時老見面

《延禧》魏隆CP穿越回現代！吳謹言3度合作聶遠：平時老見面

郭雪芙穿婚紗「相視劉以豪」笑了！《不能是朋友》大結局網瘋猜：嫁給他

郭雪芙穿婚紗「相視劉以豪」笑了！《不能是朋友》大結局網瘋猜：嫁給他

在小房間看前世今生　陳庭妮「神鼻子」聞到泰國味！

在小房間看前世今生　陳庭妮「神鼻子」聞到泰國味！

楊小黎素顏打拳超狼狽　健身房喜遇「大咖男神」換到微信

楊小黎素顏打拳超狼狽　健身房喜遇「大咖男神」換到微信

小薰親回「鄭人碩18萬買A貨包」寵她真相：我會生氣吧！

小薰親回「鄭人碩18萬買A貨包」寵她真相：我會生氣吧！

等33集鄧倫、馬思純終於親了！「感覺到了就打起來」

等33集鄧倫、馬思純終於親了！「感覺到了就打起來」

袁艾菲勾同事上床「買可樂」衝收視　曝光獨家獵愛祕技！

袁艾菲勾同事上床「買可樂」衝收視　曝光獨家獵愛祕技！

梁靜茹崩潰痛哭！　爆老公「2度偷吃」女網紅、正妹員工…她心死分居斷9年婚

梁靜茹崩潰痛哭！　爆老公「2度偷吃」女網紅、正妹員工…她心死分居斷9年婚

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！　「海外註銷4年婚」兒子擬改姓佐藤

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！　「海外註銷4年婚」兒子擬改姓佐藤

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

梁靜茹崩潰痛哭！　爆老公「2度偷吃」女網紅、正妹員工…她心死分居斷9年婚

快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！　「海外註銷4年婚」兒子擬改姓佐藤

專訪／陳櫻文臉色蒼白灌汽水　Mei一句話...她驗孕「2條線」罵髒話！

具惠善心痛揭離婚原因是安宰賢外遇：喝醉後曖昧多名女子！

快訊／迪士尼、索尼談判破局！蜘蛛人「退出漫威電影宇宙」

瘦28公斤還不夠！小甜甜再減7kg　站愷樂旁邊「變S號超小隻」網看傻：求菜單

具惠善離婚爆陰謀論！　友人「打臉證詞」大翻轉

J-Hope親姊連Jimin都說正　實際身材還超辣！IG有300萬人追

韓女星「7個月暴減20公斤」：真的好辛苦…　病倒送醫照曝光

收下40萬隔天放鳥！　邰智源遭爆「心情不好」變臉拒拍…廣告商慘賠百萬

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

劉以豪, 郭雪芙, 夏若妍, 孫其君, 袁艾菲, 陳慕, 我們不能是朋友, 馮凱, 黎皓一, 褚克桓, 周惟惟, 高子媛

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 賴琳恩出門看牙醫「穿超辣」！　外套一下滑…網友全瘋了
  2. 前MP廷廷「長髮正妹新歡」曝光！短褲蜜大腿全露　迷濛電眼激似周慧敏
  3. 專訪／黎皓一太渣「我看不下去」！孫其君催眠自己演他：只有2點像
  4. 五月天石頭老婆緊急送醫　急診室「深情護妻2hr」病床守候畫面曝
  5. 快訊／迪士尼、索尼談判破局！蜘蛛人「退出漫威電影宇宙」
  6. 同劇女星開炮「問候她媽」譙王瞳偷吃！　2女內鬥內幕曝…發飆對話紀錄被挖出
  7. 麻衣「豪門婚姻每月零用錢」曝光　離婚王泉仁爆兒子改姓佐藤
  8. 梁靜茹崩潰痛哭！　爆老公「2度偷吃」女網紅、正妹員工…她心死分居斷9年婚
  9. 避免4歲兒子被問「爸爸去哪兒」　麻衣用這招最方便
  10. 快訊／麻衣、王泉仁驚爆離婚！　「海外註銷4年婚」兒子擬改姓佐藤

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366