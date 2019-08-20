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等33集鄧倫、馬思純終於親了！「感覺到了就打起來」

記者林奕如／台北報導

鄧倫、馬思純主演《加油，你是最棒的》，到33集才有親吻戲，讓網友苦等感嘆：「終於灑糖了！」問到馬思純覺得最甜與最虐的部分，她劈頭就說：「我們倆的感情就沒有甜。」語畢又自己大笑，解釋福子（劇中角色名）與郝澤宇（鄧倫劇中名）兩人之間是革命情感，像難兄難弟又像情侶，至於最虐部分就是兩人分手。

▲鄧倫、馬思純灑糖《加油，你是最棒的》。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲鄧倫、馬思純到33集才有吻戲。（圖／愛奇藝台灣站提供）

馬思純飾演一位學歷低但善良熱情的失業胖青年，敬業為戲增胖15斤（約7.5公斤），專訪中被問到跟角色相似地方，她豪爽笑回：「胖啊！」但隨即又知性感言：「我覺得可能都會有自己身上的一些小缺陷吧，她一定不是一個完美女孩，我也不是。」

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▲鄧倫、馬思純灑糖《加油，你是最棒的》。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲鄧倫、馬思純合作《加油，你是最棒的》。（圖／愛奇藝台灣站提供）

鄧倫曾表示自己對劇中在娛樂圈打拼的角色郝澤宇頗有共鳴，馬思純也坦言：「我們也有我們的不容易和辛酸，你如果說讓我覺得一個煩惱的話可能就是自由吧。」表示藝人的生活可能會永遠都在鏡頭下，任何事情都可能會被放大。

與搭檔鄧倫私交甚篤的馬思純，被問及「跟鄧倫這麼熟，會因此出戲嗎？」馬思純不假思索反駁：「沒有，就因為太熟了反而會更好。」她提到劇中因為兩人的熟悉程度，反而讓這兩個角色更不一樣，默契度也更強：「比如說在戲裡面有一些打的啊，很多話並不是劇本裡本來有的，就我們感覺到了，就上腿了上腳了，就開始打起來了。」言語間透露兩人好交情。

▲鄧倫、馬思純灑糖《加油，你是最棒的》。（圖／愛奇藝台灣站提供）

▲馬思純為戲增胖。（圖／愛奇藝台灣站提供）

該劇拍攝期間長，投入角色甚深的馬思純也動容表示：「我覺得我已經是福子本人了，包括走路的狀態，包括跟他們說話的狀態，全都是福子。」她也大力稱讚自己的好搭檔：「我覺得鄧倫的戲真的很好，這一點值得誇一下。」

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