梁鉉錫遭爆「挪用YG藝人收入賭博」！　警方證實限制出境

記者劉宛欣／綜合報導

南韓YG娛樂前任代表梁鉉錫自今年3月爆出性招待、性交易、賄賂警方等負面事件層出不窮，遭受各界壓力後卸下代表一職，日前又再度因涉嫌海外賭博事件接受調查，今（20日）早已遭限制出境。

▲南韓YG娛樂前任代表梁鉉錫遭警方限制出境。（圖／CPF）

根據南韓首爾地方警察廳說法，因考慮到梁鉉錫有潛逃出境的可能，已於20日下了限制出境處分，同樣因海外賭博事件接受調查的BIGBANG前成員勝利，也已是限制出境的狀態。警方在上周接收到梁鉉錫海外賭博的舉報後，委託金融情報分析院（FIU）進行了帳戶流向追查，調查結果顯示有約13億韓圜（約3600多萬台幣）的未註冊外匯，發現有非法換匯的情形。

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▲梁鉉錫爆慣性賭博、挪用藝人收入，警方進入YG大樓搜查。（圖／CFP）

梁鉉錫在14日因涉嫌海外賭博，被警方立案調查，之後再度因違反外匯交易法，追加了嫌疑。爾後警方進入強制調查階段，於17日對YG大樓進行了扣押調查。此外，日前亦有南韓媒體提及，梁鉉錫和勝利的的海外賭博金額龐大，疑似有挪用BIGBANG、BLACKPINK、WINNER等YG旗下藝人的海外演唱會所得進行非法換匯。

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