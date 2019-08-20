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小薰半夜被壓「從腳摸到脖子」　唸經文驅鬼「低沉男聲猖狂大笑」

記者林奕如／台北報導

小薰參與「七十六号原子」影視計畫發佈記者會，拍攝靈異題材《租屋》，她提到曾在台北租屋，當時可能跟房間的氣場不合，期間曾發過高燒、眼睛還變成眼白都是紅的「血輪眼」，「但奇怪的是只要一離開租屋處，回到桃園家就什麼症狀都好了。」

▲▼「七十六号原子」影視計畫《76号恐怖書店之恐懼罐頭》,陳庭妮,小薰。（圖／記者季相儒攝）

▲小薰（右）講述靈異經驗。（圖／記者季相儒攝）

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還有一次她確切感受到鬼壓床，她在外地工作，躺床睡覺時，感覺到有東西從腳慢慢摸到脖子壓上來，她當時發不出聲音，只能把所有想到的經文都唸出來，沒想到耳邊響起一個低沉男聲說：「唸吧！妳唸一千遍、一萬遍都沒用。」說完還猖狂大笑，小薰當下只好將腦中浮現的三字經、五字經都罵出來，才讓對方離開，結果發現外面天已經亮了。

▲▼「七十六号原子」影視計畫《76号恐怖書店之恐懼罐頭》,陳庭妮,小薰,饒星星,林暉閔,雷嘉納,劉子銓,盧以恩。（圖／記者季相儒攝）

▲「七十六号原子」影視計畫。（圖／記者季相儒攝）

「七十六号原子」未來分別從新創電影、電速劇（每集12分鐘，共8集）、迷你影集與系列短片來擬定規格開發，打頭陣的是改編自網路熱門小說《恐懼罐頭》的《76号恐怖書店之恐懼罐頭》，共將集結四部短片，包括《計程車》、《租屋》、《捉迷藏》、《飢餓》四部，該片邀請莊絢維、洪子鵬共同執導，演員陳庭妮、小薰、饒星星、林暉閔、雷嘉納、劉子銓、盧以恩也都來到現場，

年底前陸續孵化作品包括與女性犯罪類型《追兇500天》、情境喜劇《辦公室都敵人啊！》、運動勵志校園劇及與金鐘編劇溫郁芳合作開發婚姻生活系列故事。未來企圖和不同的產業跨界合作、資源整合，將原創IP朝國際平台繼續活化，創造收益。

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陳庭妮, 小薰, 七十六号原子, , 饒星星, 林暉閔, 雷嘉納, 劉子銓, 盧以恩

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