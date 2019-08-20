在小房間看前世今生　陳庭妮「神鼻子」聞到泰國味！

記者林奕如／台北報導

陳庭妮今出席「七十六号原子」影視計畫，參與靈異題材《計程車》拍攝，她覺得自己有點靈異體質，之前拍戲時有前輩跟工作人員在小房間對話，為了不打擾他們就先出來，還問身邊同事房間裡怎麼有泰國的味道，結果大家都說沒有，後來才知道房間的人在看前世今生，剛好回去的地方是泰國。

▲陳庭妮自認神經很大條。（圖／記者季相儒攝）

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自認神經很大條的陳庭妮，即便周遭出現靈異現象也不會發現，「我覺得近視很深，是上天給我禮物，眼鏡一拔掉，就看不清楚。」她在外地過夜，都會拿枕頭蓋眼睛睡覺。不過有一次讓她印象深刻，她說當時一人在房間背劇本，聽到耳環掉到地上的聲音，撿起耳環發現耳針和扣子是扣起來的，心想會不會是耳洞被扯掉，馬上跑去廁所看，發現耳朵也沒流血，讓她心裡一陣發寒，「可能是好兄弟想透過某種方式跟我溝通」。

▲陳庭妮演出靈異體材戲劇。（圖／記者季相儒攝）

劇情題材輪迴與生死的議題，「因為我自己是相信輪迴，因果跟真實的人生是相呼應的。」不過她透露不會想看自己的前世或去算命，認為已經發生的事就不需要太在意，未來的事知道太多也會被影響，「好好把這輩子過完就好！」

▲「七十六号原子」影視計畫。（圖／記者季相儒攝）

「七十六号原子」 專注為行動與OTT平台開發原創戲劇，同時運營內容IP投資、開發、行銷與發行，董事總經理楊志光（前KKTV內容長）宣佈目前規劃定出三年三十部的展望，今鋪辜改編自網路熱門小說《恐懼罐頭》的《76号恐怖書店之恐懼罐頭》，共將集結四部短片，包括《計程車》、《租屋》、《捉迷藏》、《飢餓》四部，該片邀請《人面魚》導演莊絢維與《靈異街11號》導演洪子鵬共同執導，演員陳庭妮、小薰、饒星星、林暉閔、雷嘉納、劉子銓、盧以恩都來到現場。