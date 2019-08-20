小薰親回「鄭人碩18萬買A貨包」寵她真相：我會生氣吧！

記者林奕如／台北報導

小薰（黃瀞怡）走過小三罵名，和演員鄭人碩大方認愛，兩人被爆料現身廣州白雲匯廣場，男方一口氣用台幣18萬元，狂掃了9個A貨名牌包，對此，她今澄清受朋友之託，至於男友買A貨寵她，她也笑噴：「寵我買假包我會生氣吧！」

▲男友鄭人碩18萬買A貨包寵小薰，她否認。（圖／記者季相儒攝）

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小薰去年拍攝電影和鄭人碩傳曖昧，爆出介入家庭導致男方離婚，但兩人撇清否認，卻也因此讓她背上小三罵名，加上去年底母親癌逝，現在又有買A貨名牌包新聞，她今出席「七十六号原子」影視計畫發佈記者會，坦言：「今年真的是人生最衰，只差挖洞衰到見底。」

她澄清當時就是朋友託他們到一個「皮具城」買東西，鄭人碩身上背的東西是早就買好的，裡面沒有所謂9個包包，「當時有看到一個刺龍刺鳳的男子，像是拉客仔，但我們沒進去消費，接著就發現他一直在偷拍。」她說，看到媒體報導後馬上就知道是誰拍的。

▲小薰坦言：「今年真的是人生最衰。」（圖／記者季相儒攝）

小薰這次參與靈異題材《租屋》拍攝，她直說，覺得人比鬼更可怕，尤其歷經媽媽癌逝，她見到很多人情冷暖，媽媽有一個要好姐妹，以前還會來店裡吃飯打牌，但自從媽媽生病、去世，一直到出殯了，都沒有來看過，前陣子才問：「妳媽媽好嗎？我只回她，媽媽走了。」她感嘆，人在經歷過困難，才會知道哪一個真的在對你好。

▲「七十六号原子」影視計畫，林暉閔（左起）、劉子銓、陳庭妮、小薰、饒星星、盧以恩、雷嘉納。（圖／記者季相儒攝）

今年2月生日後，小薰和鄭人碩戀情愈來愈明朗，一起走台北電影節紅毯，被說預習婚禮，她說，以前25歲時會想28歲結婚，30歲生小孩，但沒有達成失望感很大，現在凡事順其自然。至於男友鄭人碩求婚了嗎？她甜笑：「還沒，若求婚我會容光煥發。」被讚現在已經夠容光煥發。她想先衝事業，也還在觀察男友，「先觀察他跟家人、朋友相處，我對他家人也沒有很熟悉。」至於男友和前妻有一小孩，「我還沒有見過，只有見過照片。」