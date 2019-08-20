「台劇男神」停車場講電話被拍！　主動揮手比YA…電暈女網友：超帥

記者潘慧中／綜合報導

劉以豪最近在《我們不能是朋友》的精湛演技有目共睹，人氣再掀高峰，他最近和好友張書豪、黃宏軒外出聚餐，吃完飯後在停車場講電話的過程，全被拍了下來，不少女網友看了都激動狂喊：「我要領他回家！」

▲▼劉以豪最近和張書豪、黃宏軒一起吃飯。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）



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照片中，可以看到劉以豪頭戴黑色棒球帽，身穿黑T黑褲搭配白球鞋，隨興坐在停車場旁邊講電話，發現躲在柱子後面的張書豪偷拍時，他立刻發揮藝人的警覺性，抬頭看向鏡頭，揮手打招呼比YA，舉手投足都超級帥氣。

▲張書豪偷拍劉以豪引發女網友暴動。（圖／翻攝自Instagram／bryanchang1988）



張書豪把這段過程上傳到Instagram的限時動態後，他Tag劉以豪的帳號開玩笑說：「孤單的老人，誰要領他回家？！」瞬間湧入不少女網友暴動，他看了忍不住笑說：「好多人要領…他不會變獨居老人我就放心了～。」

▲劉以豪和張書豪、黃宏軒私交不錯。（圖／翻攝自Instagram／xuan_0814）



事實上，劉以豪外型陽光帥氣，酒窩更是迷倒了一票女孩，日前被問到是否覺得演戲角色因此受限，他坦言一開始會，但後來轉念一想，「這個外型本來就是代表著自己，應該要想該怎麼去運用它。好比說我的酒窩，實在是讓我很不容易看起來霸道，有時候只是嘴角一用力，酒窩一出現給大家的印象就是可愛。因此《我們不能是朋友》的導演給了我一些建議，讓我試著笑出不一樣的感覺。」