曾莞婷超辣婚紗照又一波！　「水滴胸型全看光」…網跪：這身材不科學

記者鄭又菡／綜合報導

藝人曾莞婷擁有甜美長相及火辣身材，演出多部知名八點檔，深受眾多粉絲喜愛，被封為「本土劇女神」。她日前曬出自己穿著白婚紗的美照，還引起不少粉絲暴動，如今，她又分享「黑婚紗」的辣照，再度讓人看了眼睛為之一亮。

▲曾莞婷若隱若現的薄紗，充分展現出超辣魔鬼身材。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）

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曾莞婷20日在Instagram上又曬出兩張婚紗系列的照片，對於其中一張更驚訝表示，「這張好像有點厲害！」照片中可看見她身穿黑色婚紗，整件用雕花及亮鑽點綴，若隱若現的薄紗搭配細緻蕾絲遮住重點部位，水滴胸型一覽無遺，充分展現出超辣魔鬼身材。而另一張照片，她則開玩笑說自己很像韓妞，「這韓妞是誰～阿尼哈誰呦。」照片中她身穿同一件婚紗，但在外面多披了一件白色西裝，頗有韓星的味道。

▲曾莞婷為雜誌披婚紗。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）

性感的婚紗照一PO出，短短時間立即引起粉絲暴動，「胸前的亮點若隱若現，這身材不科學」、「這張美得不像人了，根本是仙女啊我的天」、「女神穿黑色更美」、「豈止厲害而已，我一度以為看到仙女下凡，都跪了！」

▲曾莞婷為雜誌披婚紗。（圖／翻攝自曾莞婷Instagram）