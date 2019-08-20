古天樂拍到一半嚇呆！「西班牙奔牛放出來」場面超驚險

記者洪文／綜合報導

張家輝、古天樂、吳鎮宇新片《使徒行者2諜影行動》遠赴西班牙取景，讓三人印象深刻。導演文偉鴻希望把港式動作片的風格融合西班牙奔牛節，拍出更驚人的火爆場面，讓動作導演錢嘉樂費盡心力，終於安排出突破以往的動作場面，「我們不想要簡簡單單把奔牛節場面帶過，所以我把一場重要的槍戰，甚至是飛車都與奔牛節混合在一起。」

▲古天樂、張家輝《使徒行者2諜影行動》劇照。（圖／華映提供，以下同）



古天樂很驚訝《使徒行者2》劇組能夠順利完成拍攝，「我沒有想到西班牙政府竟然可以這麼配合，因為真的是很大的場面，又要封街又動員許多臨演，更要飛車還有爆炸。」張家輝表示，拍攝前不太知道狀況，直到人到西班牙準備拍攝時，才看見現場如此大陣仗，「工作人員一定做了非常多努力，我們才能在這裡順利拍攝。」兩人在片中飛車衝入牛群中，還要不停開槍，險象環生，他說：「整條街都是猛牛和壯漢，而且牛是真的很難控制的，拍攝起來真的很不容易。」

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導演文偉鴻表示，當初覺得臥底題材似乎已經發展到瓶頸，才會在《使徒行者2》加入諜報戰的元素，讓劇情更為豐富，格局更加國際化，動作場面因此更上層樓，「我們在緬甸拍的動作場面的預算，足夠拍一部中小型的港片了，而西班牙動作場面，根本可以拍出《使徒行者》第一集了啊！」他透露，當時是奔牛節之後才到西班牙進行拍攝，所以砸下重資又重新打造了一個奔牛節及嘉年華場景進行拍攝，也成為電中最關鍵的高潮場面。





除了動作場面火爆，《使徒行者2》三大影帝再度合作飆戲，可說默契十足。古天樂笑說：「張家輝近年見我的次數都快比見老婆多了吧！」吳鎮宇表示，電影中的文戲也是張力十足，一個疑問還沒結束，又帶出另一個謎團，而張家輝則認為片中有很濃厚的兄弟情誼，提醒觀眾要帶著衛生紙進戲院，「大家可以偷偷拿出來擦淚水。」



《使徒行者2諜影行動》預計8月30日在台上映。