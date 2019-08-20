安宰賢實際上「就是個白目老公」　《新婚日記》作家曝：一點也不浪漫愛妻

記者張筱涵／綜合報導

南韓藝人具惠善和安宰賢鬧翻後，過去的發言和一起參加過的節目都被重新檢視，其中於2017年2月舉辦的《新婚日記》（신혼일기）記者會，作家金戴珠（김대주）的發言就再次受到矚目。

▲具惠善和安宰賢曾一起上《新婚日記》。（圖／翻攝自韓網）

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據韓媒《INSIGHT》報導，金戴珠當天提到具惠善是已經擁有10幾年資歷的演員，安宰賢則在《新西遊記》展現了浪漫主義者的一面，製作節目的時候曾經擔心：「挑剔的女演員碰上浪漫主義者的日常生活會有趣嗎？」

但在節目開拍以及實際參與剪輯過程後，金戴珠說：「老實說我對具惠善（實際樣貌）很驚訝，過去似乎過得很辛苦；安宰賢反而和預想不一樣，就跟一般人一樣，他在《新西遊記》就像不折不扣的愛妻者的浪漫主義者，但實際上就是不會看臉色又常說白目話的平凡丈夫。」

▲作家指出安宰賢就是不會看臉色的丈夫。（圖／翻攝自安宰賢IG）

不只如此，金戴珠接著坦承看著安宰賢的一舉一動覺得有些煩躁，看著看著都讓她忍不住浮現「你就是在這時候點起戰火的啊」、「重要的不是驚喜而是要聽對方說話啊」等想法。而目前直到現在安宰賢都還沒出面說話，具惠善也在2次發文後沉默，目前兩人的經紀公司最新聲明指出：「對於不實的謠言我們將會以法律處理，絕不寬容。」