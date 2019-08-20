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《Mr.臨時老師》模範生原本是偶像！團體再出道坦言：個性不合

記者吳孟庭／綜合報導

韓劇《Mr.臨時老師》正在熱播中，高潮迭起的劇情創下好口碑，其中飾演模範生的演員李濬榮，在後期戲份爆增，備受討論！其實他除了演員，還是偶像團體成員，更曾參加Rain主持的偶像競賽脫穎而出，組成限定團體UNB二度出道，但他坦言當初參加比賽：「其實跟我性格完全不合」。

▲《Mr.臨時老師》模範生原本是偶像！團體再出道坦言：個性不合。（圖／愛奇藝台灣站提供、翻攝自UNB臉書）

▲《Mr.臨時老師》模範生原本是偶像，前年參加選秀再次出道。（圖／愛奇藝台灣站提供、翻攝自UNB臉書）

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李濬榮在《Mr.臨時老師》扮演議員兒子，家境富裕之外還絕頂聰明，是全校的模範生，但在尹鈞相飾演的臨時老師深入調查後，發現他跟死亡女高生案件有著緊密連結，第8集老師駭進他手機被發現後，他強硬要求提早交卷的劇情超緊張，寫下目前自身最高收視紀錄3.579%。

延伸閱讀►老師趁期中考駭進學生手機！才剛抓到證據...模範生起疑提早交卷

不過李濬榮不只會演戲，他還會饒舌跟跳舞，2014年他才17歲時變加入男團U-KISS，主要擔任Rapper，然而歌手之路未見起色，他開始朝演員之路發展，2017年更參加Rain、泫雅主持的《The Unit》偶像PK賽，和眾多偶像競爭出道機會。

▲《THE UNIT》 UNB。（圖／翻攝自官方推特）

▲李濬榮（下排右二）參加《THE UNIT》組成UNB再出道。（圖／翻攝自官方推特）

好實力沒被埋沒，他最終以第一名之姿入選，並組成限定男團UNB，活動在今年初才正式畫下句點。李濬榮坦言，「因為我個性是不太喜歡跟別人競爭的，所以參加節目真的是我人生面臨最大的挑戰，不過在過程中逐漸改變自己習慣面對挑戰。」

▲《Mr.臨時老師》模範生原本是偶像！團體再出道坦言：個性不合。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

▲李濬榮坦言參加團體再出道比賽，本身跟他個性不合。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

多才多藝的他，曾在《蒙面歌王》展現溫暖歌喉，之後還嘗試Solo發單曲、演出音樂劇，還以畫家「준0」身分參與畫展，戲裡戲外同樣優秀。《Mr.臨時老師》即將進入尾聲，殺人兇手呼之欲出，目前由愛奇藝台灣站熱播中。

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Mr.臨時老師, 尹鈞相, 李濬榮, 日韓風

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