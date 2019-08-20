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《偵兇》密室殺人「3小時洗清白」　男星腎上腺素狂飆：不敢再接驚悚片

記者洪文／綜合報導

《捍衛任務2：殺神回歸》義大利男星里卡多史卡馬西奧（Riccardo Scamarcio）在懸疑燒腦片《偵兇》（The Invisible Witness）飾演傑出企業家安德亞諾，有天醒來竟發現自己身處密室，身旁女友更已經斷氣，隨後遭檢方以謀殺罪起訴，只有3個小時能證明自己的清白。他坦承，演出時身體腎上腺素直線飆升，完全被捲進角色，緊張到電影拍完都還心存餘悸，嚇得他短期內「不敢再演驚悚片」。

▲▼《偵兇》劇照。（圖／海鵬提供）

▲《偵兇》劇照。（圖／海鵬提供，以下同）

《偵兇》翻拍自西班牙賣座片《佈局》，並由義大利影壇少數獲歐洲三大影展青睞的「大三元」導演史蒂芬諾莫迪尼（Stefano Mordini）執導，故事描述傑出企業家安德亞諾（里卡多史卡馬西奧 飾）有天醒來，發現自己身處某飯店密室，房門被反鎖，躺在他身旁的，則是早已氣絕的女友蘿拉，以及散落一地的鈔票。他很快被以謀殺罪起訴，為了證明自己清白，他於是聘請大律師費拉拉（瑪麗亞佩亞多Maria Paiato 飾）來為自己辯護，兩人必須在3個小時內研擬對策，卻經歷了最驚心動魄的一場驚魂夜。

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▲▼《偵兇》劇照。（圖／海鵬提供）

史卡馬西奧在《偵兇》深陷一場毫無破綻的密室謀殺案，片中還原了男主角所經歷過的可怕夜晚及層層陰謀，案情撲朔迷離，他除逆轉反擊兇手的誣陷，更將男主角無辜又狡猾的個性，詮釋得入木三分。全片劇情縝密、引導觀眾深入推理，最後急轉直下的震撼結局，更讓人看得驚心動魄，再掀義大利解謎熱潮。

▲▼《偵兇》劇照。（圖／海鵬提供）

事實上，「義大利金童」史卡馬西奧十多年前在《燦爛時光》初試啼聲，因出色外型一炮而紅，還被票選為「年度性感偶像」，成為義大利家喻戶曉的性感指標。後來他以《我的哥哥是獨生子》入選坎城影展，精準演出更提名義大利金像獎，演藝生涯自此大躍進，成功蛻變為演技派男星。

▲▼《偵兇》劇照。（圖／海鵬提供）

史卡馬西奧近年不論參與跨國電影《上流世界》、好萊塢鉅片《捍衛任務2：殺神回歸》，帥氣身影都讓人印象深刻，成為全球影壇的矚目焦點。這次他在《偵兇》在片中精湛的演出，卻將觀眾捲入層層翻轉、高潮迭起的劇情中，為該片開出新局，加上全片在阿爾卑斯山麓拍攝及電影音樂的「國際化」，除榮登義大利新片首周票房冠軍、國際版權更是大賣，連義媒都誇讚他「驚悚無止境！」

《偵兇》將於8月23日全台上映。

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偵兇, 里卡多史卡馬西奧

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