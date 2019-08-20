白癡公主「X字細繩撐胸」白T超貼！　真實CUP曝光…網認證：A減→C

記者潘慧中／綜合報導

知名YouTuber白癡公主以惡搞配音爆紅，她一出道就自稱胸部A減，號稱「貧乳界女神」，但她18日上傳一系列品嚐甜點的照片，並穿著超貼白衣入鏡，卻意外被眼尖網友發現「感覺胸部有變大」，對此，她也害羞回應了。

▲▼白癡公主。（圖／翻攝自Instagram／87acup）



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照片中，可以看到白癡公主戴上藤編報童帽，及眉瀏海剛好遮住額頭，看起來臉更小了，條紋罩衫裡面搭配了一件白上衣，胸前交叉成X字的細繩撐起胸部，格外讓人充滿遐想，鏡頭拉近時，胸前明顯有隆起的形狀，意外掀起粉絲討論。

▲▼白癡公主難得穿超貼上衣。（圖／翻攝自Instagram／87acup）



有網友留言讚嘆：「看起來有C」，這句話讓白癡公主又驚又喜，她附上哭哭臉的表情符號說：「第一次…！有人這麼說！」不少人開始發現以前可能錯怪她了：「其實癡癡是有胸部的」、「感覺變大了」，她看了則開玩笑回：「 熱漲冷縮」、「虧我墊了8層！」搞笑應對再度圈粉無數。

▲▼白癡公主和網友的互動。（圖／翻攝自Instagram／87acup）



不只胸部常引起話題，白癡公主還曾被問到是否有進廠維修，她當時坦然澄清自己實在太怕痛，所以沒有悄悄動過刀，「就吃中藥啊還有護膚跟保養。」不僅如此，她認為生活習慣和作息很重要，早上起床會先喝一大杯水潤喉，接著再進行保養，向來以大眼睛出名的她，被問到是否有戴放大片時，她收起笑容嚴肅否認：「怎麼可能？」