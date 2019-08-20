蘇打綠團員曝光2020年合體進度！　「音樂型態」保證驚喜

▲▼蘇打綠小威參與音樂人小樹（右）新開的網路節目。（圖／新視紀整合行銷提供）

記者關韶文／台北報導

資深樂評人小樹主持全新網路節目《留級玩家》，8月21日起於LINE MUSIC播出，首集來賓邀請到蘇打綠鼓手小威，他不但大方分享自己從高中留級到現在轉型成為洗髮精品牌老闆的心路歷程，他也預告蘇打綠2020年回歸進度，目前已經在著手進行付出規劃，新的音樂型態絕對會讓人耳目一新。

首集大來賓蘇打綠鼓手小威回憶高中，當年英、數、歷都很差，只有地理好，當時高中沒畢業，後來不甘心發憤圖強，聯考數學考了100分，進入政大。只是大學時期，因為早早就出社會工作，做過各種工作，加上半工半讀，讓他政大念了8年，政大畢業書還上簽到校長，成為首例。

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小威說，當時22歲時想玩音樂，只想活到35歲，想法很荒唐。現在與朋友合股洗髮精品牌的他，從沒想過會成為老闆，他鼓勵年輕朋友：「千萬不要對自己人生妄下斷語，就算現在很低潮，都會過去的。」

小威笑說，以前聽搖滾，現在帶孩子後在家都聽《Baby Shark》等兒歌。主持人小樹現場拱唱，小威笑答：「不可能唱得比席琳狄翁好，所以算了。」他還說，從一年多以前開始教育小孩聽搖滾樂，從60年代到90年代，3歲半兒子Star已經會唱皇后樂團《We Will Rock You》、披頭四的《Let it be》以及新好男孩的歌曲，小威坦言是因為自己不想一整天聽《Baby Shark》，所以就培養他聽爸爸喜歡的歌曲。

節目上他也透露蘇打綠已經在為2020年回歸進行規劃，除了保有歌迷熟悉的蘇打綠，但鐵定會進化。小威認為，自己是復古的人，製作專輯需要沉澱，很多外國藝人四年才發一張專輯是很平常的，因為真正創作要發自生活，如果生活只有工作一個選項，就不可能有好的創作。