記者洪文／綜合報導

《牠》全球票房7億美金，立下驚悚電影新的里程碑，外界好奇續集《牠 第二章》（IT Chapter 2）在故事與口碑上是否能夠滿足觀眾的期待，並將關注點都放在邪惡的小丑潘尼懷斯身上。飾演小丑潘尼懷斯的比爾史柯斯嘉表示，這次面對成年的「魯蛇」們，小丑變得比以前加倍瘋狂、興奮、手段也更有「創意」。

▲《牠 第二章》劇照。（圖／華納兄弟提供）



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比爾史柯斯嘉說：「上一集電影中，這群『魯蛇們』讓潘尼懷斯第一次嘗到瀕臨死亡的痛苦與恐懼，這是潘尼懷斯第一次感到恐懼！覺得自己活著！牠要報仇！苦等了27年，就是為了讓這些魯蛇們嘗到比死亡還要恐怖的滋味！」



不從觀眾熟悉的小丑角色中尋求靈感，比爾史柯斯嘉與導演轉而從書中尋找答案，比爾表示《牠 第二章》雖然是改編自史蒂芬金的暢銷小說，但小說發行於1986年，他說：「我們需要全新的驚悚元素，在不破壞原作精神的情況下，發展出全新的小丑才能滿足現代觀眾想要在戲院內被驚嚇的渴望。小丑潘尼懷斯以人們的恐懼作為糧食，人們越害怕，牠就越壯大，27年前的瀕死經驗讓他脫胎換骨，也讓牠變得更嗜血。」

▲《牠》小丑飾演者比爾史柯斯嘉。（圖／翻攝自Facebook／《牠》、推特／比爾史柯斯嘉）



導演安迪馬希提說：「潘尼懷斯下意識裡渴望再次被那種恐懼感包圍，牠不只沒打算讓這些魯蛇們活著離開，牠還要將他們每個人心中的恐懼放大，並且加倍奉還！」導演補充：「除此以外，我們找來兩代演員，讓觀眾不需要重看第一集就能明白故事的來龍去脈，這對編劇來說是一件大工程，但我們做到了！」



同時，為了得到成年演員們發自內心的恐懼，在拍攝期間，史柯斯嘉幾乎無法從角色中離開。對此，史柯斯嘉承認自己在數個晚上驚醒：「小丑潘尼懷斯是我一手創造出來的怪物，牠的表情與性格成為我的一部分，到了夜裡牠就會被潛意識釋放出來，把我自己從睡夢中驚醒。」

為了讓觀眾也能體驗小丑潘尼懷斯即將帶來的驚悚氛圍，片商華納兄弟特別在西門町熱鬧的樂聲戲院旁廣場與微風松高前各建構一座模仿電影場景的「破膽樂園」，讓路過的民眾可以進入屋內體驗小丑的邪惡意念，還有機會一睹歡樂屋的驚悚360影片，讓觀眾探索屋內每一個細節直接與小丑潘尼懷斯面對面。

▲▼《牠 第二章》破膽樂園。（圖／華納兄弟提供）



破膽樂園內還有閃爆小丑若隱若現一入口就驚悚指數破表，壯膽前行後則會看見充滿小丑號召魯蛇們重返德瑞鎮的COME HOME訊息牆，以及極度壓迫的滿屋紅氣球，最後還有三間驚悚指數不同的小房間供民眾選擇體驗。全台活動資訊如下：台北樂聲戲院旁廣場上的破膽樂園從即日起開放至9月7日（六）止，微風松高展區也將有一座開放探索的破膽樂園，同時台中秀泰與高雄喜滿客則會有魯蛇集結拍照座活動，免費入場。



《牠 第二章》將於9月5日早場起在台上映。