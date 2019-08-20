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第一位在山東臨沂開唱的女歌手！　莫文蔚找到「當地彩蛋」

記者關韶文／台北報導

歌手莫文蔚前進山東省臨沂開唱，繼兩年前的張學友之後，莫文蔚成為第二位在臨沂開個唱的歌手，也是首位在臨沂開個唱的女歌手，兩萬多名觀眾來到現場，參與並見證了這個歷史性的時刻。

莫文蔚開心舉辦「絕色莫文蔚世界巡迴演唱會」，她表示「第一次來到臨沂，也成為第一位在臨沂開個唱的女歌手，更是我第一次在大學的體育場舉辦演唱會，感覺好high哦！謝謝今晚現場的兩萬位觀眾，自拍裡有看到你們自己嗎？」

▲▼莫文蔚。（圖／莫家寶貝工作室提供）

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▲▼莫文蔚成為首位在山東臨沂開唱的女歌手。（圖／莫家寶貝工作室提供）

▲▼莫文蔚。（圖／莫家寶貝工作室提供）

和之前其他站一樣，來到一個新的地方，打卡著名景點一定要到此一遊！然而在臨沂，莫文蔚抽空遊山之餘，還收穫了一份意外驚喜。她發微博說「來到臨沂書聖王羲之的故居參觀，在這個充滿書卷氣的地方，我和我的名字在這裡相遇。」她曬出了在王羲之書法碑文中找到的「莫」、「文」、「蔚」三個字，看著一千七百年前的書聖寫下的這三個字，這一刻，時光逆流，恍若穿越。

▲▼莫文蔚。（圖／莫家寶貝工作室提供）

▲莫文蔚把握工作空檔觀光。（圖／莫家寶貝工作室提供）

臨沂不愧是有著戰鬥精神的地方，來看演唱會的觀眾也把戰鬥精神發揮到了極致，無論是大合唱時的聲嘶力竭，還是伴隨著鼓點用盡洪荒之力喊莫文蔚的名字，甚至有不少人站著看完了全場。

舞臺上的莫文蔚顯然也感受到了充盈全場的熱烈的愛，她對台下觀眾說：「你們太熱情了，我會再來臨沂的，下次再來我們就是老朋友了。」同時她也不忘透露自己下一步的計畫，並與台下觀眾約定：「下次再來的時候，我會用一種不同的形式和你們見面，可能是舞臺劇，你們都要來喔！」

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