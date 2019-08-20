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林志玲罕見暴怒！　「被凌遲71天」一次爆發：沉默不代表默許

記者田暐瑋／綜合報導

林志玲婚後生活幸福，外界關心的焦點也轉移到她何時生小孩的議題上，日前有週刊拍到她的司機到台大醫院領取試管嬰兒相關資料，爆出她要積極做三代試管，她也罕見動怒，大動作發聲明斥責：「適當的沉默和容忍，並不代表對無禮侵權行為的無限度默許。」

林志玲20日發表聲明，向來溫和的她難得語氣嚴厲，斥責遭週刊偷拍報導有關試管嬰兒的新聞，她強烈譴責這種侵害隱私權的不法行為，會保留法律追訴權，表示自己身為公眾人物，一直承受輿論壓力及不實猜測，但這些容忍並不代表默許，要求週刊停止一切衍生侵害，並對後續處理做出合理回應。

▲林志玲暴怒。（圖／翻攝自林志玲工作室）

▲林志玲暴怒。（圖／翻攝自林志玲工作室）

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事實上，林志玲對於家庭非常渴望，也希望能孕育孩子，被問到未來最想實現的願望時，她大方坦言：「希望有一天有雙胞胎。」說完害羞猛笑，自嘲這樣會不會講得太直接。

對於婚後的愛情觀，林志玲也表示：「愛情要保鮮應該是看到對方的好，多一些誇獎，少一些抱怨，多一些付出再付出。」至於會不會擔心愛情轉變成親情，她認為這兩者是共生的，而親情是比愛情更長久的一種形式，夫妻雙方都必須有勇氣也包容愛情，才能進而感受到親情。

▲▼林志玲。（圖／翻攝自Facebook）

▲林志玲。（圖／翻攝自林志玲Facebook）

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