八三夭登上日本Summer Sonic！　擔憂：怕沒人認識我們

記者關韶文／台北報導

經過了台北小巨蛋與高雄巨蛋的雙蛋洗禮後，八三夭緊鑼密鼓地籌備了「一事無成的偉大」世界巡迴演唱會，剛完成香港場與北京場巡迴的八三夭，16日受邀到日本知名音樂祭「Summer Sonic」演出，連續飆唱40多分鐘，征服超過十萬人參與的國際盛會。

八三夭透露站上舞台前，不敢期待很多人認識他們，沒想到才唱完第二首歌，舞台就擠滿了樂迷，像是來到自己的主場，唱到最後一首《來去夏威夷》時，主唱阿璞感性的說：「這是最後一首歌，我要特別謝謝現場的歌迷，希望未來也能看到你們，下次我們要回到東京辦自己的演唱會。」搖滾魅力瞬間將台下樂迷圈粉。

八三夭裡日文最好的就屬吉他手劉逼，原以為可以擔任此次演出的「日文擔當」，沒想到劉逼的日文僅限團員聽到懂，而團長兼鍵盤手小橘則以英文推薦自己的Instagram帳號，搞笑的舉動也讓追蹤數直線上升，熱血又爆笑的演出一結束，主辦方隨即希望邀請八三夭參與下一屆「Summer Sonic」音樂祭。

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▲▼八三夭登上Summer Sonic舞台。（圖／翻攝八三夭臉書）

此次來東京參加音樂祭，八三夭從落地到離開停留不到24小時，原本期待可以看到崇拜已久的知名樂團演出，但為了上海場巡迴的彩排，只能忍痛飛走。儘管行程緊湊，主唱阿璞也分享9/16會回到日本舉辦專場演唱會，目前門票已全數秒殺，讓八三夭非常期待能再次與日本的樂迷見面。

每年的8月31日都會舉辦生日派對與歌迷狂歡的八三夭今年也不例外，但有別於以往的Live house，今年將在西門町的電影街舉辦「2019八三夭生日趴 夭怪嘉年華」，相約歌迷從下午嗨到晚上，還會找嘉賓來助陣。

儘管八三夭征戰了北高巨蛋，加上國外的巡演不斷，八三夭依舊驚喜宣布今年活動要搞大，主唱阿璞也說：「這算是一整天的活動，也是八三夭的傳統生日趴，不論是以前我們唱的小小咖啡店，或是現在大型場館的表演，還是希望我們可以保持初衷。」詳情請鎖定八三夭官方臉書粉絲專頁！