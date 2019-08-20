網路直播網友酸「綜藝大哥淪落...」乃哥霸氣嗆：我不是大哥

記者蕭雅玲／台北報導

徐乃麟今（20日）進棚錄製華視《天才衝衝衝》，受訪時直言自己對手機很不熟，但最近跨足直播平台，為了熟悉作業還請了網紅來教他怎麼操作，了解要如何刷禮物、搶紅包，在直播過程中，看到網友留言酸他「綜藝大哥淪落…」，他回嗆「我不是什麼大哥，沒有淪落不淪落！」

▲徐乃麟最近跨足網路開直播節目。（圖／黃金遊戲城）

徐乃麟因開直播多了跟網友互動，他表示，自己從來不在乎別人批評他，也從不會在乎網友的酸言酸語，「我只把這行業當工作，沒把自己當過藝人，也不在乎別人如何講我，網路世界本來就這樣，看到有人告網友，他認為：「換成是我早就告了幾百、幾千個，沒必要製造對立與無謂的不愉快，我不做這樣事情！」而最近他在網路開直播節目，坦言只是想分享正能量與生活點滴，期間曾遇到網友在直播過程中「點唱」，想聽他唱成名代表作《紅鞋女孩》、《7533967》，他也接受點唱，大方的在直播中哼唱。

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被問到三個小孩是否會想進演藝圈？他直言：「沒有意願、也不會想！」大兒子日前被拍到交往了俄羅斯女友感情趨於穩定，但兩人卻不急著結婚，笑言：有跟兒子講：「想結婚就結、不結就不要結，將來結婚想生就生，不生就不要生，我們很開明！」

