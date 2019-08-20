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姜丹尼爾見面會當演唱會在開！豪華舞台曝光...震驚5000粉

記者吳孟庭／綜合報導

南韓偶像團體Wanna One出身的姜丹尼爾終於以個人之姿出道，並宣布即將在9月13日來台開唱，而他雖然號稱是「見面會」，但規模卻猶如演唱會，最新舞台曝光，兩扇大片LED牆打開，他從中間登場氣勢爆棚，而這些都能在台北原汁原味呈現！

▲姜丹尼爾見面會當演唱會在開！華麗舞台曝光...震驚5000粉。（圖／華貴娛樂提供）

▲姜丹尼爾於新加坡啟動亞洲巡迴。（圖／華貴娛樂提供）

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姜丹尼爾本週前往新加坡開啟亞洲巡迴序幕，透過記者會向各地等待他的粉絲們表示：「想呈現最棒的舞台給大家！」果然見面會開啟，豪華規模讓人驚掉下巴，有升降舞台、左右對開LED牆，甚至白紗投影，加上T字型延伸舞台，他「一帶八」的舞歌演出震撼當晚約5000名粉絲，而台北場也將以同樣規格演出。

▲姜丹尼爾見面會當演唱會在開！華麗舞台曝光...震驚5000粉。（圖／華貴娛樂提供）

▲姜丹尼爾豪華舞台曝光。（圖／華貴娛樂提供）

他為首張個人出道作品《color on me》共寫了4首歌詞，透露最喜歡的就是《I Hope》這首歌的「I hope you smile」歌詞，表示因為粉絲們微笑的時候是最美的，也唱出對粉絲長久以來支持的感恩之心，SonyMusic已經全面數位上架。

▲姜丹尼爾見面會當演唱會在開！華麗舞台曝光...震驚5000粉。（圖／華貴娛樂提供）

▲姜丹尼爾當晚吸引5000粉絲同樂。（圖／華貴娛樂提供）

姜丹尼爾「Kang Daniel Fan Meeting : Color On Me In Taipei」將於9月13日在南港展覽館4樓雲端展場舉辦，票價為VIP席6200至2500等五種票價，正於KKTIX全面熱賣中，相關詳情可洽華貴娛樂臉書專頁。

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姜丹尼爾, Wanna One, 日韓風

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