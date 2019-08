姜丹尼爾見面會當演唱會在開！豪華舞台曝光...震驚5000粉

記者吳孟庭/綜合報導

南韓偶像團體Wanna One出身的姜丹尼爾終於以個人之姿出道,並宣布即將在9月13日來台開唱,而他雖然號稱是「見面會」,但規模卻猶如演唱會,最新舞台曝光,兩扇大片LED牆打開,他從中間登場氣勢爆棚,而這些都能在台北原汁原味呈現!

▲姜丹尼爾於新加坡啟動亞洲巡迴。(圖/華貴娛樂提供)

請繼續往下閱讀...

姜丹尼爾本週前往新加坡開啟亞洲巡迴序幕,透過記者會向各地等待他的粉絲們表示:「想呈現最棒的舞台給大家!」果然見面會開啟,豪華規模讓人驚掉下巴,有升降舞台、左右對開LED牆,甚至白紗投影,加上T字型延伸舞台,他「一帶八」的舞歌演出震撼當晚約5000名粉絲,而台北場也將以同樣規格演出。

▲姜丹尼爾豪華舞台曝光。(圖/華貴娛樂提供)

他為首張個人出道作品《color on me》共寫了4首歌詞,透露最喜歡的就是《I Hope》這首歌的「I hope you smile」歌詞,表示因為粉絲們微笑的時候是最美的,也唱出對粉絲長久以來支持的感恩之心,SonyMusic已經全面數位上架。

▲姜丹尼爾當晚吸引5000粉絲同樂。(圖/華貴娛樂提供)

姜丹尼爾「Kang Daniel Fan Meeting : Color On Me In Taipei」將於9月13日在南港展覽館4樓雲端展場舉辦,票價為VIP席6200至2500等五種票價,正於KKTIX全面熱賣中,相關詳情可洽華貴娛樂臉書專頁。