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瘋傳離婚Angelababy…黃曉明認「兒子對他的稱呼變了」！　傻眼愣住：好奇怪

記者潘慧中／綜合報導

Angelababy（楊穎，暱稱：Baby）婚變傳聞傳了快2個月，儘管老公黃曉明透過工作人員警告：「如果再有下次就準備發律師函了」，夫妻關係仍是眾人關注焦點，她近日帶兒子小海綿現身公眾場合，身旁不見老公身影，這一幕恰巧被網友拍了下來，但不少粉絲看到照片後都氣罵：「可以尊重她的私生活嗎？」

▲▼Angelababy黃曉明。（圖／翻攝自微博）

▲▼Angelababy和黃曉明近來頻頻被傳離婚。（圖／翻攝自微博／星娛樂）

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▲▼Angelababy黃曉明。（圖／翻攝自微博）

照片中，可以看到小海綿穿上童裝版的消防員制服，似乎又長大了一點，手舞足蹈的模樣相當可愛。Angelababy則是靜靜地待在旁邊，戴上黑色漁夫帽和口罩，遮住大半張臉，身穿長版黑上衣，搭配球鞋襯托雪白美腿，營造出下衣失蹤的性感。

▲▼Angelababy黃曉明。（圖／翻攝自微博）

▲▼Angelababy帶小海綿出門玩，身旁不見黃曉明身影。（圖／翻攝自微博）

▲▼Angelababy黃曉明。（圖／翻攝自微博）

至於黃曉明沒有同行的原因，有網友猜測他可能正為了新電影宣傳，儘管擠不出空檔陪小海綿，受訪提到兒子時，他馬上浮現笑容，被問到錯過兒子的成長階段是否會遺憾，他坦言2到3歲的小孩每天都有變化，「每次都會說一些很好玩又很奇怪的話。」但幸好家人都不忘拍影片分享給他。

▲▼Angelababy黃曉明。（圖／翻攝自微博）

▲▼Angelababy黃曉明。（圖／翻攝自微博）

▲▼Angelababy黃曉明。（圖／翻攝自微博）

▲黃曉明受訪難得談起兒子。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

比方說，黃曉明透露前陣子一邊抱著小海綿、一邊開玩笑說：「我更希望我跟兒子的相處模式像兄弟一樣」，能一起滑雪、打球或騎馬都很好，甚至暗自希望兒子長大後能帶他出去玩，正當他沉浸在父子未來的互動時，沒想到，兒子突然脫口叫他：「爸爸哥！」讓他瞬間傻眼，「我就愣了！」一口爸爸經笑翻網友。

►黃曉明受訪影片，請點這裡。

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Angelababy, Baby, 楊穎, 黃曉明, 小海綿

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