徐乃麟力挺謝忻：反省1個禮拜就好！　「偷吃的人很多都沒事」

記者蕭雅玲／台北報導

翔忻戀爆出至今62天，將在明天茶敘方式復出，並於今早在臉書以「踉蹌」形容自己就像做事的人一樣，訴盡她的心情，Po文一出網友也紛紛也留言「加油」、「不要再犯一樣的錯」、「勇敢面對」、「跌倒再爬起來重新出發」，為她打氣。徐乃麟今（20日）進棚錄製《天才衝衝衝》，被問到謝忻將復出，他也給予「鼓勵」打氣，並說不應她做錯事，就把她打到萬丈深淵。

▲徐乃麟發聲力挺謝忻。（圖／記者季相儒攝）

徐乃麟直言：「過往有很多藝人發生種種，不也該消失在演藝圈，但也都沒有」，他認為兩個月的時間給謝忻與阿翔反省，對他們來說已經是最好的省思。他強調：「這件事我會用正面去看待，也期望給一些社會人汲取教訓，希望藉由他們的的例子給別人帶來省思。」

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他認為：「事情過了就過了，大家各自反省回到正常工作、生活，不要把人逼到牆角、角落，有什麼意義？我們看了也不忍！」在她眼裡謝忻每次上節目都很敬業，但面對與論壓力網友硬要去搓傷口，他也建議謝忻：「不要去看、去理！」

▲謝忻、阿翔停工兩個月將復出。（圖／翻攝自謝忻臉書／記者季相儒攝影）

被問到阿翔與謝忻才停工兩個月就復工是否會太快？徐乃麟也說：「碰到這事情不要兩個月，一個禮拜深刻反省就夠，阿翔要養家活口、謝忻要生活、工作，不然每天在家自怨自哀、以淚洗面也不可能。」他認為別人有豁免權，大家更不應該因為謝忻跟阿翔是藝人就對他們特別嚴苛。