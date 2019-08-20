專訪／陳櫻文臉色蒼白灌汽水　Mei一句話...她驗孕「2條線」罵髒話！

記者林彥君／專訪



陳櫻文（布丁姐姐）育有2子，近期懷了第3胎「小麻糬」，已有5個多月。陳櫻文接受《ETtoday星光雲》訪問，剛錄完影的她挺著肚子找了附近的美食街坐下來，沒有高調的帽子、口罩遮掩，在人來人往的空間中談論家常，分享孕媽咪的想法。

▲陳櫻文懷上第3胎。（圖／記者林彥君攝）

陳櫻文說沒想到會再懷一胎，同公司的邱馨葦（Mei）之前懷孕時曾子宮頸出血住院，她到醫院照顧Mei，平時不喝氣泡飲料的陳櫻文，突然拿著汽水喝，臉色蒼白，一直覺得疲倦，Mei對她開玩笑說：「是妳懷孕還是我懷孕啊？」沒想到驗孕後真的有了。

陳櫻文笑說這胎是意外，平常和老公恩愛前都有看周期，那次剛好算錯時間，當時已健身2個月的她，幻想變成健美女郎，看著驗孕棒的2條線五味雜陳，內心還飆了髒話。

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▲陳櫻文懷孕仍四肢纖細 。（圖／記者林彥君攝）

老公一直希望有個「前世情人」陪伴，在未確定寶寶性別前，老公堅持生下來，陳櫻文懷孕3個月去產檢，她希望醫生先不要告知性別，老公發現超音波上有個「凸」馬上指認，當下問醫生剖腹產能再生第4胎嗎？讓有「封肚」念頭的陳櫻文哭笑不得。陳櫻文說，走出醫院剛好傾盆大雨，失落的老公臉漲紅對她說：「天都在為我哭泣！」

▲陳櫻文即將迎接3寶 。（圖／記者林彥君攝）

最難過的除老公，還有8歲的大兒子「小蒔頭」。小蒔頭常抱著她的肚皮喊：「媽媽，我好希望這是妹妹。」得知是弟弟當下，小蒔頭表情失望，蹲在電梯的角落難過，陳櫻文看到這幕馬上布丁姐姐上身，她和小蒔頭約好，「我會和特別和小麻糬說要聽你的話。」才安撫兒子。

老公很疼她，陳櫻文在凌晨2點突然肚子餓想吃豆漿店的食物，老公馬上起身出門買。現在她幾乎無法彎下腰，老公還貼心地蹲下幫忙綁鞋帶，讓她覺得倍受寵愛，小兒子將在12月出生，現在的她正期待新成員加入，讓家裡更熱鬧。