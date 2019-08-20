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瘦28公斤還不夠！小甜甜再減7kg　站愷樂旁邊「變S號超小隻」網看傻：求菜單

記者潘慧中／綜合報導

小甜甜（張可昀）最胖曾飆破80公斤，先前在3年內甩肉28公斤，沒想到，她最近又瘦了7公斤，「為了更好更多元，希望能再挑戰比之前更極限的體態！」不但臉變得更尖，雙腿也越來越纖細，整個人足足小了一號，和閨蜜愷樂合照時，雙方身型幾乎沒有差異！

▲▼小甜甜。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜張可昀）

▲小甜甜最近又瘦了7公斤。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜張可昀）

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小甜甜透露之所以想再減肥，是因為想和好姊妹變得更好，「順便再次挑戰下限！」身邊有這麼漂亮的好姊妹（愷樂）其實是很棒的瘦身動力，對方嚴格控管她不准吃過量零食，加上本身具備正確的瘦身觀念，「一轉眼就掉了7公斤。」

▲▼小甜甜。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜張可昀）

▲▼小甜甜體型又小了一號。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜張可昀）

▲▼小甜甜。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜張可昀）

至於減肥方法，小甜甜表示自己瘦得很健康，「大家放心，這幾年下來我也是小達人了～。」事實上，她曾透露這幾年來都秉持著「湯菜肉飯」的吃飯順序，不忘呼籲「減肥禁食澱粉」是錯誤觀念，「我不喜歡著重卡路里迷思，這樣我覺得不快樂。」

▲▼小甜甜。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜張可昀）

▲▼小甜甜合照愷樂。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜張可昀）

▲▼小甜甜。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜張可昀）

此外，小甜甜也曾公開過秘密的健身菜單，一到健身房就先做有氧運動（持續跑步30分鐘），再來就進入重訓的步驟，利用健身器材，針對想要特別鍛鍊的部位下手，再來會做徒手肌力及核心訓練，隨意挑個幾組姿勢，一組重複3次，1次hold住15秒，最後則是以拉筋伸展做結尾。

▲小甜甜對於健身自有一套看法。（圖／翻攝自Facebook／小甜甜張可昀）

如今再甩7公斤贅肉，只見小甜甜一身牛仔勁裝入鏡，熱褲露出穠纖合度的雙腿，隱約還能看到肌肉線條，即使只搭配運動鞋，仍不影響整體比例，渾身散發自信風采，不少女網友看了也佩服地說：「妳好棒」、「妳是我努力的目標」、「在路上有看到你，真的超瘦超正」、「越來越漂亮了！」

小甜甜IG全文：

我的愷樂鼻哺.....我的簡天仁（把我拍好美）
身邊有這麼正的姐妹其實是很棒的減肥跟一起變好的動力，我的閨蜜管好嚴，不準我吃一些額外零食，但加上基本的正確瘦身概念....一轉眼掉了7公斤，雖然我經紀人一直繼續在鞭策狂盯，要我繼續......因為明明我年紀不大，戲劇都在挑戰年輕到老，或是直接，阿姨媽媽.....但其實我覺得這也是一種人家實力肯定麻～這麼超齡演出又要不違和.....但為了更好更多元，希望能在挑戰比之前更極限的體態！
@showlo 我不會復胖來打賭

至於瘦身我這次的起心動念是跟姐妹一起好還要更好，順便再次挑戰下限！至於方法......很健康大家放心這幾年下來我也是小達人了～

沒看過的可以去看我之前出的書
#棉花糖女孩的逆襲
人生最幸福莫過13年的姐妹一起不停歇的為彼此努力打氣，真心為她的成功好成績開心

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小甜甜, 張可昀, 愷樂

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