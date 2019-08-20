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搭機看台灣圖驚見「肯格哈瓦、班賈奧」！　他想破頭：到底是哪？網專業神解答

記者田暐瑋／綜合報導

飛機上的小電視有超多功能，除了能看電影外，其中還有「實時飛行路線圖」，讓旅客能隨時清楚目前處在的位置，不過有人發現，如果飛到台灣上空，飛行路線圖上就出現好幾個從來沒看過的地名，像是「肯格哈瓦」、「班賈奧」等等，被笑稱這像是「另一個空間」的地名。

男星吳定謙19日搭機回台，突然發現機上電視的實時飛行路線圖卻有些詭異，在台灣地圖上，除了台北、台中、嘉義之外，其他的地名卻從來沒看過，台北地區有「班賈奧」、「清里」，中部地區有「肯格哈瓦」，讓他猜半天還是霧煞煞：「台北我熟、台中嘉義我懂…只是，當了這麼多年台灣人，誰能告訴我…班賈奧是哪裡！？肯格哈瓦是哪裡！？！？會不會是哪個部落的名字？？？（我認真問）」

▲吳定謙搭飛機看台灣地圖發現奇怪地名。（圖／翻攝自吳定謙臉書）

▲吳定謙搭飛機看台灣地圖發現奇怪地名。（圖／翻攝自吳定謙臉書）

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這個問題也引起許多人討論，「真的耶，以前都沒注意到」、「難道是平行時空嗎」、「神秘51區」，不過PTT上有網友解答，清里是中壢，肯格哈瓦（KENGHWA）應該是誤植，推斷正確的英文是CHANGHWA，也就是彰化，至於班賈奧就是板橋英文發音的諧音。

雖然這並不是官方解釋，但不少人也點頭贊同，「這應該是舊型飛機，內容還沒更新」、「航空公司應該要稍微修改一下吧，避免讓台灣以外的旅客誤會」、「如果真的用這些地名也滿炫的，很國際化的感覺哈哈」。

▲吳定謙搭飛機看台灣地圖發現奇怪地名。（圖／翻攝自吳定謙臉書）

▲吳定謙搭飛機看台灣地圖發現奇怪地名。（圖／翻攝自吳定謙臉書）

▲網友解答。（圖／翻攝自吳定謙臉書、PTT）

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