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當護旗手5天後…成龍演出「被狠踹」！　面露驚恐畫面瘋傳

記者田暐瑋／綜合報導

成龍貴為影壇大哥，演出的武打片不計其數，13日成為護旗手，現身力挺港警，並強調：「期盼香港盡快能夠恢復安寧。」引起不小議論。不過18日他出席公開活動，過程中竟在舞台上「遭踹」，露出驚恐表情，畫面立刻被截圖在網路上瘋傳。

成龍被踹影片

成龍18日在大陸北京的奧林匹克體育館出席活動，在一群小武僧的簇擁下，他從升降舞台緩緩登場，當他慷慨激昂地唱著《國家》一曲時，突然被正在翻觔斗的小武僧狠狠踹了一腳，疑似是走位有誤，小武僧才會不偏不倚踹中他的肩膀，他當下露出驚恐表情，嚇了一大跳。

▲成龍被踢。（圖／翻攝自微博）

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▲成龍被踢。（圖／翻攝自微博）

雖然有這段小插曲，但成龍還是鎮靜繼續完成表演，這段影片在網路上瘋傳，他本人事後也發文表示：「上了熱搜，唉，我得跟這位小武僧說聲抱歉，肯定是因為我走位走錯了，還好小朋友的腳沒事，大家辛苦啦！」不少網友大讚他有氣度又敬業，引起不小討論。

▲成龍被踢。（圖／翻攝自微博）

▲成龍被踢回應。（圖／翻攝自微博）

▲成龍被踢。（圖／翻攝自微博）

▲成龍。（圖／翻攝自微博）

成龍不久前推出睽違17年的新專輯《我還是成龍》，房祖名在專輯中擔任出品人，被問是否自己拿錢出來幫老爸發片，成龍笑說：「對，他出錢，從我戶頭拿錢。」專輯中收錄的歌曲 《心痛》則是給兒子房祖名，身為影壇大哥的他，自認做父親有點笨拙，曾在房祖名念國中時，跑到兒子以前念的國小要接他下課；四年前房祖名出事時，他才突然明白什麼叫「擔憂」，現在他不再像過去，將自己所有的期許加諸在兒子身上，「現在覺得隨便他，健健康康沒事發生，能陪我吃飯、喝酒、逛街就好，父母就是這樣，不想給兒子太大壓力 。」

但成龍爆料，因為過去對房祖名管教相當嚴格，導致現在父子倆常是「相對兩無語」的狀況，「見面我跟他沒很多話可說，我坐在那邊，他就跑到另一邊，永遠都好像見到鬼一樣。」兩人講電話的次數是零，每次房祖名都透過第三人向父親傳話，不過成龍樂觀說，相信兒子會知道這首歌曲要傳達給他的愛。

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