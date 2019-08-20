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雷／《德魯納》麻姑神讓IU、呂珍久付出的真正代價！　「第一集就埋伏筆」觀眾全看哭了

文／張筱涵

—以下含有《德魯納酒店》嚴重劇透，斟酌觀賞—

▲張滿月即使月靈樹開滿花、變成惡鬼被消滅也不害怕，直到……（圖／翻攝自愛奇藝台灣）

▲張滿月即使月靈樹開滿花、變成惡鬼被消滅也不害怕，直到……（圖／翻攝自愛奇藝台灣）

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第12集播出內容中，四號麻姑神跑去找張滿月警告：「當妳感到害怕的時候花就會開始凋謝了，那孩子（指具燦星）在妳身邊，甚至遇見了最心痛的早已斷了的緣分。」張滿月忍不住回想起具燦星的媽媽感到心疼和悲傷，同時也害怕著未來會讓對方再遇見什麼難過的緣分。

因此當張滿月知道具燦星和薛志原是大學就認識的孽緣，也認為是自己的責任：「你會被這種怨念很深的惡鬼纏上，應該是因為我，麻姑神這麼說過，你為了照顧我開花必須付出代價，因為我不想讓你付出那種代價，我會盡可能幫你收拾或解決。」

▲張滿月即使月靈樹開滿花、變成惡鬼被消滅也不害怕，直到……（圖／翻攝自愛奇藝台灣）

▲張滿月不想讓具燦星受傷。（圖／翻攝自愛奇藝台灣）

從具燦星一聽就說「代價是被惡鬼纏上嗎」，可得知他們猜想的代價都是具燦星身上會發生不好的事情，觀眾看到這裡也都如此認為，只是在麻姑神和死神的對話中這個代價似乎是更悲傷、更讓人難以接受的事情。

死神透露張滿月為了減輕具燦星付出的代價和他做了交易，麻姑神聽了深深嘆了口氣說：「燦星所付出的代價是什麼，看來滿月到現在還不知道吧，要是她知道了…會很難過…很害怕的吧。」

▲張滿月即使月靈樹開滿花、變成惡鬼被消滅也不害怕，直到……（圖／翻攝自愛奇藝台灣）

▲麻姑神的話透露出張滿月理解的「代價」是錯誤的訊息。（圖／翻攝自愛奇藝台灣）

而張滿月真正害怕的事情和具燦星所要承受的代價，在第一集中似乎就藏了伏筆，張滿月向麻姑神表示只要能到月之客棧，就算殺了自己也在所不惜：「我現在能拋下的也只有這條命了…」

失去最珍貴的延宇、如家人般的夥伴和原本信任的清明，張滿月只剩下這麼一條命，連這都能拋棄不要，因為自己的命留給她的也只有痛苦，被麻姑神和月靈樹綁在一起後，她獨自承受著失去一切的痛苦活了1300年。

▲張滿月失去所有，留下的只有自己這條命。（圖／翻攝自愛奇藝台灣）

▲張滿月失去所有，留下的只有自己這條命。（圖／翻攝自愛奇藝台灣）

張滿月和具燦星相愛後，每天都活在失去對方的恐懼之下，在第12集後半部，張滿月看著想守護病兒的爸媽和失去愛人的桑切斯，故作堅強警告具燦星送自己走的時候絕對不能像那些人一樣悲傷，就是因為她這1300年來就是這樣走過的。

經營著月之客棧（德魯納酒店），張滿月永遠看到的只有已經離開的人，她也在看見桑切斯和貝羅妮卡做最後道別時說「好久沒看到被留下來的人的悲傷了」，從這裡作為起端，再看見漢醫爸媽趴在孩子身上痛哭、桑切斯失魂落魄求代送禮物，讓她再次回想起被留下來的人該有多痛苦寂寞，才會更害怕、更擔心具燦星也如此，而這或許就是麻姑神真正要具燦星付出的代價。

在第12集結尾中響起了張滿月飾演者IU親自作詞、演唱的歌曲，歌名雖然叫做《HAPPY ENDING》，道盡的卻都是張滿月和具燦星之間的不捨，讓觀眾看了更加投入其中外，也害怕著最後真的會是悲傷結局。

▲張滿月即使月靈樹開滿花、變成惡鬼被消滅也不害怕，直到……（圖／翻攝自愛奇藝台灣）

▲張滿月害怕具燦星獨自被留下，跟她承受一樣的痛苦。（圖／翻攝自DC GALLERY）

【《HAPPY ENDING》歌詞（ETtoday星光雲譯版）】

우리의 결말이 슬프지 않았으면 좋겠어

希望我們迎來的結局沒有悲傷

이 순간을 떠올리며 울지 않도록

回想起這瞬間時不會哭泣

그러면 안 될까

就不能那樣嗎

I want happy ending

그럴 수 없다면

如果沒辦法

아주 아픈 상처가 되어줘

那成為痛徹心扉的傷痛吧

너를 기억할 수 있는 흉이 지도록 기꺼이 아플게

只要能記得你　傷痕再深再大我也情願承受

그래주겠니

能夠那樣嗎

연약한 너를 바라보며 오랜 괴로움을 잠시 잊어

看著軟弱的你　就能讓我暫時忘卻長久以來的折磨悲痛

이대로 한번 더 네게 안겨지고 싶어

想就這樣再一次被你擁入懷裡享受平靜

자꾸 커지는 두려움보다 참을 수 없는 욕심이 나

比起不斷加深的恐懼　更不能壓抑的是慾望

눈이 부실 겨울의 너도 보고 싶어져

好想看見在冬天耀眼如星的你（註一）

그럴 수 없다면

如果沒辦法

이 장면으로 날 기억해줘

請記下這一幕的我吧

서글프게 아름다운 우리의 밤도 꽃잎이 나리는

我們美麗的夜晚也淒然掉落的花瓣

all happy ending

＊註一：《德魯納酒店》中雖沒有明講季節和日期，但從劇中人物穿著和第12集滿月提到的花都掉光了，可得知大約為夏秋，但離別在即，張滿月恐怕不能和具燦星共度冬天。

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德魯納酒店, IU, 呂珍久

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