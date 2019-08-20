記者洪文／綜合報導

環球影業《玩命關頭9》（Fast & Furious 9）正在拍攝當中，雖然巨石強森、傑森史塔森兩位大咖沒有演出，不過在加入許多新的角色，不僅開拍前確認約翰希南加入演出，現在又新增一位在漫威電影演出的男演員加入，網友一看照片笑了：「光頭宇宙！」

▲《玩命關頭9》正在拍攝中，「唐老大」馮迪索、「莉茲」蜜雪兒羅德里奎茲。（圖／翻攝自馮迪索臉書）



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根據《Deadline》報導，《星際異攻隊》系列演出「勇度」一角的麥克魯克（Michael Rooker）確定加入《玩命關頭9》，演出一位名為「Buddy」的角色，他是在開拍之後才確認的演員角色。

▲「勇度」麥克魯克 。（圖／CFP）



消息一出，許多網友對於麥克魯克加入《玩命關頭9》相當興奮，「《星際異攻隊》裡面最喜歡他」、「這是格魯特（馮迪索配音）帶他來的嗎？」、「原來是《星際異攻隊2.5》」、「又一個光頭」、「光頭宇宙，這部電影髮型師最輕鬆了」。

《玩命關頭9》由《玩命關頭》系列第3集至第6集導演林詣彬執導，卡司包括「唐老大」馮迪索、「賽芙」莎莉賽隆、「莉蒂」蜜雪兒羅德里奎茲、「蜜雅」喬丹娜布魯斯特、「羅曼」泰瑞斯吉布森、「泰吉」路達克里斯、「梅格達琳蕭」海倫米蘭，以及全新卡司約翰希南、麥克魯克等人。

《玩命關頭9》預計2020年5月22日於北美上映。