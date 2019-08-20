謝忻消失62天首發聲！　238字悲訴「照妖鏡心聲」：像做錯事的人一樣

記者蕭雅玲／台北報導

阿翔與謝忻六月中爆出不倫戀，阿翔昨（19日）在台中宣布復出，主持民視《綜藝新時代》。事件女主角謝忻，在沈寂兩個月後，原本24日復出主持公益活動，經紀公司也緊急做出讓她提前在週三（21日）以茶敘方式復出，她在沈寂兩個月，終在今發文以「踉蹌」形容自己跌了一跤。

▲謝忻也說跟阿翔沒聯絡了。（圖／翻攝自謝忻臉書／記者季相儒攝影）

謝忻發文地點疑似在國外，文中透露，「一如做錯事的人一樣，時時刻刻都要提醒這不是台北，這是異鄉！」只有磚頭、坑洞、多積如山的垃圾，以及放肆的違規停車。「這裏沒有所謂的人行道，這裏的路崎嶇了些，也好，本該巔跛，本該流放。」來形容自己現在的心情。

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文中她用照妖鏡形容路程，似乎在影射自己做錯事，「路旁席地而坐三三兩兩，操著我聽不懂的語言高譚論著，在說誰的故事？還是各抒人生方向？」在她眼裡無所事事看似知足與惜福，就是一面泛黃的照妖鏡！

她直言自己在經過這趟「踉蹌」路之後，繼續找尋傳說只有五分鐘路，但她卻花了半小時的雜貨行，似乎在暗諷自己走錯路，文中她也以自己被路旁光景耽擱？甚至道出自己對未來的徬徨，究竟「還在找些什麼？」

▲謝忻在不倫戀後IG首發文。（圖／翻攝自IG）

經紀公司原本安排謝忻於週六（24日）主持十方啟能中心的公益活動前，與媒體見面，但擔心謝忻當天又要受訪、又要主持，怕她受訪後情緒會受到影響，而過度激動影響主持工作，對主辦的十方啟能中心也會很不好意思，所以才臨時決定要提前在週三跟大家見面。

而謝忻在確定不會繼續主持《綜藝大集合》節目後，民視除了給予她過去在工作上表現的肯定，並表示，往後兩人不會再同台，未來的規劃電視台方面也會盡力給予協助外，也不排除安排謝忻在戲劇上的演出。