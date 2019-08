周曉涵「美胸上下開洞」喝喜酒！　3表姊妹首同框…網看傻：全都高顏值

記者潘慧中/綜合報導

周曉涵最近把握拍戲空檔飛往美國,遊覽了金門大橋和知名瀑布,但這並非她此行的主要目的,18日打卡「優勝美地國家公園」在社群網站揭曉答案,原來是為了參加家人的婚禮,性感得恰到好處的穿搭,充分展現出她的個人魅力,又不會搶過新娘風采。

▲周曉涵最近和家人在美國遊玩著名景點。(圖/翻攝自Instagram/ilove7388)



照片中,可以看到周曉涵紮起及胸長髮,化上精緻妝容,身穿條紋長洋裝,相當映襯她的白皙肌膚,領口是挖深V的剪裁,坐在桌前一彎腰,隱約露出北半球和深溝,胸下挖空剪裁也別具巧思,裙襬開衩辣露蜜大腿,晚上舉辦小型派對時,她開心地站起來旋轉跳舞,讓粉絲得以看到她的全身樣貌。

▲周曉涵喝喜酒小露性感。(圖/翻攝自Instagram/ilove7388)



值得一提的是,鮮少曝光家人真面目的周曉涵,難得PO出其他家族成員的正面照,「表姊表妹一起參加表姊表妹的婚禮!」那2位女孩有志一同穿上素黑服裝,一個挖肩、另一個平口,對著鏡頭露出燦笑,落落大方的氣質完全不輸明星家人。

▲周曉涵3表姊妹都是高顏值。(圖/翻攝自Instagram/ilove7388)



周曉涵事後感性地說,這是一場簡單隆重的森林系婚禮,蠻適合喜歡花花草草的自己,全場賓客大約有70人,每個人都是新郎新娘最重要的親友,「仔細想想其實這樣也足夠了。」看到這對新人說著誓言:「Thank you for choosing me, thank you for choosing us.」簡單又動人的一句話讓她不禁流下了眼淚。

▲▼周曉涵參加家人婚禮。(圖/翻攝自Instagram/ilove7388)