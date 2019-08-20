周曉涵「美胸上下開洞」喝喜酒！　3表姊妹首同框…網看傻：全都高顏值

記者潘慧中／綜合報導

周曉涵最近把握拍戲空檔飛往美國，遊覽了金門大橋和知名瀑布，但這並非她此行的主要目的，18日打卡「優勝美地國家公園」在社群網站揭曉答案，原來是為了參加家人的婚禮，性感得恰到好處的穿搭，充分展現出她的個人魅力，又不會搶過新娘風采。

▲周曉涵最近和家人在美國遊玩著名景點。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



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照片中，可以看到周曉涵紮起及胸長髮，化上精緻妝容，身穿條紋長洋裝，相當映襯她的白皙肌膚，領口是挖深V的剪裁，坐在桌前一彎腰，隱約露出北半球和深溝，胸下挖空剪裁也別具巧思，裙襬開衩辣露蜜大腿，晚上舉辦小型派對時，她開心地站起來旋轉跳舞，讓粉絲得以看到她的全身樣貌。

▲周曉涵喝喜酒小露性感。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



值得一提的是，鮮少曝光家人真面目的周曉涵，難得PO出其他家族成員的正面照，「表姊表妹一起參加表姊表妹的婚禮！」那2位女孩有志一同穿上素黑服裝，一個挖肩、另一個平口，對著鏡頭露出燦笑，落落大方的氣質完全不輸明星家人。

▲周曉涵3表姊妹都是高顏值。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）



周曉涵事後感性地說，這是一場簡單隆重的森林系婚禮，蠻適合喜歡花花草草的自己，全場賓客大約有70人，每個人都是新郎新娘最重要的親友，「仔細想想其實這樣也足夠了。」看到這對新人說著誓言：「Thank you for choosing me, thank you for choosing us.」簡單又動人的一句話讓她不禁流下了眼淚。

▲▼周曉涵參加家人婚禮。（圖／翻攝自Instagram／ilove7388）

