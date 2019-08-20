Apink普美弟弟長相曝光！　「偶像型美男」網友狂求IG帳號

記者張筱涵／綜合報導

韓團Apink成員普美15日登上《不是你所認識的我》，特別前往家中經營的便利商店幫忙時，俊俏的弟弟也跟著受到矚目，只要在NAVER一搜尋「普美弟弟」，還會出現很多相關搜尋。

▲普美15日登上《不是你所認識的我》。（圖／翻攝自Apink臉書）

普美15日登上《不是你所認識的我》，趁著有空去家中營運的便利商店，一進門就就大喊「爸爸～」連帶著畢業後在家裡幫忙的弟弟也跟著出鏡。弟弟名為尹忠振（音譯，윤종진），和普美相差3歲，雖然這不是第一次公開真實樣貌，但現在的他五官更加突出精緻，和姐姐的互動也很逗趣可愛。

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▲尹忠振長相帥氣受到歡迎。（圖／翻攝自普美IG／theqoo／INSTIZ）

節目播出後只要在NAVER搜尋「普美弟弟」，就會接連出現其他熱門搜尋關鍵字，「APINK尹普美弟弟」、「普美弟弟Instagram」、「尹忠振」等等的，而他本身還有接些音樂劇演出，一家人在表演方面都很有天分外，網友也瘋狂稱讚他根本可以直接出道了。

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