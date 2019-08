Apink普美弟弟長相曝光！　「偶像型美男」網友狂求IG帳號

記者張筱涵/綜合報導

韓團Apink成員普美15日登上《不是你所認識的我》,特別前往家中經營的便利商店幫忙時,俊俏的弟弟也跟著受到矚目,只要在NAVER一搜尋「普美弟弟」,還會出現很多相關搜尋。

▲普美15日登上《不是你所認識的我》。(圖/翻攝自Apink臉書)

普美15日登上《不是你所認識的我》,趁著有空去家中營運的便利商店,一進門就就大喊「爸爸~」連帶著畢業後在家裡幫忙的弟弟也跟著出鏡。弟弟名為尹忠振(音譯,윤종진),和普美相差3歲,雖然這不是第一次公開真實樣貌,但現在的他五官更加突出精緻,和姐姐的互動也很逗趣可愛。

▲尹忠振長相帥氣受到歡迎。(圖/翻攝自普美IG/theqoo/INSTIZ)

節目播出後只要在NAVER搜尋「普美弟弟」,就會接連出現其他熱門搜尋關鍵字,「APINK尹普美弟弟」、「普美弟弟Instagram」、「尹忠振」等等的,而他本身還有接些音樂劇演出,一家人在表演方面都很有天分外,網友也瘋狂稱讚他根本可以直接出道了。

▼Guess My Next Move V2 아빠 편의점에서 먹으면 더 꿀맛~ Q4.수박을 먹던 보미의 다음 행동은? 190815 EP.7。(影片/取自Mnet Official YouTube,如遭刪除請見諒)