ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Apink普美弟弟長相曝光！　「偶像型美男」網友狂求IG帳號

記者張筱涵／綜合報導

韓團Apink成員普美15日登上《不是你所認識的我》，特別前往家中經營的便利商店幫忙時，俊俏的弟弟也跟著受到矚目，只要在NAVER一搜尋「普美弟弟」，還會出現很多相關搜尋。

▲普美15日登上《不是你所認識的我》。（圖／翻攝自Apink臉書）

▲普美15日登上《不是你所認識的我》。（圖／翻攝自Apink臉書）

普美15日登上《不是你所認識的我》，趁著有空去家中營運的便利商店，一進門就就大喊「爸爸～」連帶著畢業後在家裡幫忙的弟弟也跟著出鏡。弟弟名為尹忠振（音譯，윤종진），和普美相差3歲，雖然這不是第一次公開真實樣貌，但現在的他五官更加突出精緻，和姐姐的互動也很逗趣可愛。

請繼續往下閱讀...

▲尹忠振長相帥氣受到歡迎。（圖／翻攝自INSTIZ）

▲尹忠振長相帥氣受到歡迎。（圖／翻攝自普美IG）

▲尹忠振長相帥氣受到歡迎。（圖／翻攝自theqoo）

▲尹忠振長相帥氣受到歡迎。（圖／翻攝自theqoo）

▲尹忠振長相帥氣受到歡迎。（圖／翻攝自普美IG／theqoo／INSTIZ）

節目播出後只要在NAVER搜尋「普美弟弟」，就會接連出現其他熱門搜尋關鍵字，「APINK尹普美弟弟」、「普美弟弟Instagram」、「尹忠振」等等的，而他本身還有接些音樂劇演出，一家人在表演方面都很有天分外，網友也瘋狂稱讚他根本可以直接出道了。

▼Guess My Next Move V2 아빠 편의점에서 먹으면 더 꿀맛~ Q4.수박을 먹던 보미의 다음 행동은? 190815 EP.7。（影片／取自Mnet Official YouTube，如遭刪除請見諒）

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

推薦閱讀

具惠善離婚爆陰謀論！　友人「打臉證詞」大翻轉

具惠善離婚爆陰謀論！　友人「打臉證詞」大翻轉

答應PTT台綜版主「準備多點比基尼」！　凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光…網：超有誠意

答應PTT台綜版主「準備多點比基尼」！　凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光…網：超有誠意

正妹蘿莉「街上邊跳邊脫光」20分鐘片瘋傳！　0遮掩全身只剩鞋

正妹蘿莉「街上邊跳邊脫光」20分鐘片瘋傳！　0遮掩全身只剩鞋

安宰賢跟「她」講具惠善壞話！　神隱27hrs靠山遭起底…韓網罵翻

安宰賢跟「她」講具惠善壞話！　神隱27hrs靠山遭起底…韓網罵翻

迪士尼女星上空露點！辣秀渾圓雙峰　男友掌鏡…一手「緊抓半球不放」

迪士尼女星上空露點！辣秀渾圓雙峰　男友掌鏡…一手「緊抓半球不放」

當網紅真好！她一篇IG文就能買「奢華豪宅」　躺著就賺進4000萬

當網紅真好！她一篇IG文就能買「奢華豪宅」　躺著就賺進4000萬

郭雪芙穿婚紗「相視劉以豪」笑了！《不能是朋友》大結局網瘋猜：嫁給他

郭雪芙穿婚紗「相視劉以豪」笑了！《不能是朋友》大結局網瘋猜：嫁給他

依依沙灘解放「雪球緊貼男友」調情！　比基尼照連發…男網友羨慕：納豆真幸福

依依沙灘解放「雪球緊貼男友」調情！　比基尼照連發…男網友羨慕：納豆真幸福

具惠善嫁安宰賢「全為1關鍵原因」　3年童話婚幻滅…IG取關刪光合照

具惠善嫁安宰賢「全為1關鍵原因」　3年童話婚幻滅…IG取關刪光合照

Grace原諒阿翔後首PO文…鬆口「和不倫夫最新關係」！　網幫QQ：這只是開始

Grace原諒阿翔後首PO文…鬆口「和不倫夫最新關係」！　網幫QQ：這只是開始

具惠善《熊孩子》老公名字全剪掉！安宰賢在家跟螢幕前不一樣

具惠善《熊孩子》老公名字全剪掉！安宰賢在家跟螢幕前不一樣

她爆麻衣兒子「是王永慶轉世投胎」！　王文洋為何超疼金孫…一語道破

她爆麻衣兒子「是王永慶轉世投胎」！　王文洋為何超疼金孫…一語道破

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

具惠善離婚爆陰謀論！　友人「打臉證詞」大翻轉

答應PTT台綜版主「準備多點比基尼」！　凱莉脫了「隱藏版巨胸」被看光…網：超有誠意

正妹蘿莉「街上邊跳邊脫光」20分鐘片瘋傳！　0遮掩全身只剩鞋

安宰賢跟「她」講具惠善壞話！　神隱27hrs靠山遭起底…韓網罵翻

迪士尼女星上空露點！辣秀渾圓雙峰　男友掌鏡…一手「緊抓半球不放」

當網紅真好！她一篇IG文就能買「奢華豪宅」　躺著就賺進4000萬

郭雪芙穿婚紗「相視劉以豪」笑了！《不能是朋友》大結局網瘋猜：嫁給他

依依沙灘解放「雪球緊貼男友」調情！　比基尼照連發…男網友羨慕：納豆真幸福

具惠善嫁安宰賢「全為1關鍵原因」　3年童話婚幻滅…IG取關刪光合照

Grace原諒阿翔後首PO文…鬆口「和不倫夫最新關係」！　網幫QQ：這只是開始

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

Apink, 普美

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 周曉涵「美胸上下開洞」喝喜酒！　3表姊妹首同框…網看傻：全都高顏值
  2. 瘋電影／九龍不敗　元朗警察不行原來電影早有預告
  3. 錢櫃包廂玩瘋！「蛇腰妹只穿Bra」挑逗熱舞　4女一轉正面…全場尷尬了
  4. Apink普美弟弟長相曝光！　「偶像型美男」網友狂求IG帳號
  5. 160cm「只剩39公斤」經期大亂！《大時代》女星瘦到鎖骨突揭心酸真相
  6. 專訪／單親慘被同學割手霸凌！《大時代》張家瑋在學校花園哭挖遺失物
  7. 鍾欣凌沖繩度假 3歲愛女一個動作險溺水⋯驚險過程全曝光！
  8. 12星座減肥失敗主因！　獅子金牛「貪圖享樂」沒耐心…到老才後悔
  9. 迪士尼女星上空露點！辣秀渾圓雙峰　男友掌鏡…一手「緊抓半球不放」
  10. Grace吐婚變沮喪心聲！　半句不提阿翔「我像消了氣的風箏」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

匠人之魂的燃燒

匠人之魂的燃燒

日星鑄字行《活葉集》見證文字的重量

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366