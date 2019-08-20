記者李玟儀／綜合報導

女星羅巧倫出道多年，外型甜美的她曾演出《甘味人生》、《戲說台灣》等本土劇，近期在《大時代》中飾演「郭玉華」，在戲中犀利又心機但戲外外型卻越來越瘦，體重僅39.7公斤，就醫後才發現竟然是子宮肌瘤導致荷爾蒙失調。

▲羅巧倫。（圖／翻攝自羅巧倫臉書）

據《聯合報》報導，羅巧倫體重狂掉，160公分的她只剩39.7公斤，瘦到鎖骨、肩胛骨突出，但她其實不是刻意減肥，而是有苦衷，過去曾有子宮卵巢肌瘤的病史，再加上忙副業怎麼吃都不會胖，體重才會直直落，但外人卻笑她像「難民」，她哀怨身體不好很痛苦，「請勿再責怪我瘦了，子宮裡的瘤已經開始疼痛了。」

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除了體重變輕之外，羅巧倫也深受婦科疾病困擾，生理期大亂之外，經血量也忽多忽少，求醫後發現是子宮荷爾蒙問題，目前正在透過中醫調理。

▲羅巧倫瘦到鎖骨、肩胛骨明顯突出。（圖／翻攝自羅巧倫臉書）

事實上，羅巧倫14歲開始半工半讀，從小幫忙家裡負債，打過各種工，洗碗、賣麵包都做過，直呼：「手都是粗的。」她也回憶，有一次弟弟發燒，要去看病，她和媽媽掉出包包裡所有的錢，都還湊不齊100元，日子真的是很辛苦，她當時打完工回家已是半夜，走在路上不忍悲從中來，不管還走在路上，蹲在地上就哭，引路人注目。