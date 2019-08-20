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錢櫃包廂玩瘋！「蛇腰妹只穿Bra」挑逗熱舞　4女一轉正面…全場尷尬了

記者田暐瑋／綜合報導

三五好友常會約去KTV飆歌，有人還會辦主題趴，規定參加者的服裝造型，玩起來特別有趣。卻也有一群正妹只穿著輕薄的運動型Bra，在包廂裡大跳火辣熱舞，性感曲線都被看光光，讓男生看了鼻血直噴說：「服務生進來會傻眼吧！」

女星潘映竹手機裡藏有不少私密影片，其中一支是和3個外型火辣的姐妹淘一起約在KTV唱歌的影片，只見一開頭4個辣妹就站在包廂最前面，背對鏡頭翹起蜜桃臀，隨著節奏扭動身軀，每個人都穿著輕薄的運動上衣，其中一人甚至還只穿運動Bra，露出一大截腹部，舞姿相當性感。

▲潘映竹在KTV敷面膜熱舞。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲潘映竹在KTV敷面膜熱舞。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

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有趣的是，仔細一看才發現，潘映竹帶頭的4個正妹臉上都敷著面膜，邊敷面膜邊熱舞的模樣讓人笑到噴飯，最後Ending時全部人還一起把面膜撕掉，對著鏡頭做出Ending pose，詭異又好笑的舉動讓人傻眼，連一旁的余祥銓都說：「這服務生進來看到會傻眼吧！」Sandy和部分網友也傻眼：「你們去KTV穿這樣？」

▲潘映竹在KTV敷面膜熱舞。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

▲潘映竹在KTV敷面膜熱舞。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

其實KTV發生的趣事不少，日前剛發新片的周湯豪就到西門町KTV大突襲，先默默觀察，耳貼包廂門口，聆聽門後是在唱什麼歌，只要是唱他的歌，周湯豪便會把門推開亂入合唱，客人見到周湯豪本尊又驚又喜，趕緊拿出手機狂拍，現場尖叫聲不斷，氣氛嗨到破表。

其中周湯豪也遇到冷靜型的客人，唱歌時想嗨又放不太開；但另外也有熱情指數破表的客人，一見周湯豪便爭相拍照、合唱還大方獻舞，有一間包廂原本在開慶生趴，周湯豪亂入後不忘唱《i GO》為壽星慶生，令壽星直呼是這輩子最難忘的生日。

丁噹還原摔落舞台真相！！　 「被一股力量往後拉」毛毛的 ...

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