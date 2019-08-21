邵雨薇縫皮香蕉還能站挺挺　微電影驚爆亞洲人竟是製造垃圾冠軍？

「最專業的電影主播」最早從好萊塢特派記者，一路到新聞主播，再回歸最愛的..

▲全球精彩娛樂獨家報導，請鎖定每個星期三上午十一點首播、星期一下午兩點重播的《星光好選喆》。



記者王筱筑 ／綜合報導

今天上午11點首播的《星光好選喆》要帶大家來看鬼月超應景的限制級驚悚國片，還有與永續議題相關的正能量微電影介紹！首先是熱映中的超限制級國片《緝魔》，集結了台灣兩位金鐘視帝莊凱勛、傅孟柏，以及女神邵雨薇領銜出演，不僅劇情異色驚悚，場面更是無比大膽，3位主角與監製羅佩儀接受節目專訪，談到拍攝一個多月期間，大家在片場很少交談，殺青前都處於「沈重又不熟」的狀態？劇組花費上百萬，高價打造一具1:1女屍，逼真程度讓演員們讚嘆並立馬入戲？邵雨薇化身最美麗的冷臉法醫，還特地找真正法醫實習，觀看驗屍報告，了解實際工作時的心境，更自爆拍這部片惡夢不斷，傅孟柏初次演出陰暗面超重的角色，要詮釋內心扭曲，更有「裸體作畫」的橋段，像是與攝影師來場高難度雙人舞？最後大家還超投入玩法醫訓練的縫香蕉皮小遊戲，眾人戲裡嚴肅，戲外卻玩得不亦樂乎！

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▲《緝魔》主演莊凱勛、邵雨薇、傅孟柏接受《星光好選喆》專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲莊凱勛、邵雨薇在《緝魔》裡角色沈重。（圖／華映提供）

近年來台灣環保意識抬頭，許多人在外都自備環保餐具，不過讓人驚訝萬分的是，原來全世界最會丟垃圾的冠軍竟是亞洲人？而且我們所處的亞洲，垃圾製造量就占了全球的80%！另外像是塑膠類製品，更猶如地球環境的破壞殺手，要如何才能將垃圾化為可用之材？星展銀行為此製作了一系列的宣導微電影《Sparks點亮星光》，這次第二季以「永續經營」為主題，集結6則改編自真人真事，充滿正能量又溫馨幽默的小故事，而拍攝這一系列微電影的幕後功臣大有來頭，節目訪問到了這位神秘VIP，請這位「被電影耽誤的銀行家」來談談，如何有電影與銀行結合的創舉？以微電影的娛樂產業力量，將點出的各面向社會問題及環境議題給散佈出去，精彩片段也將大公開！

▲星展銀行電影《Sparks點亮星光》第二季。（圖／星展銀行）



國內外精彩專訪與獨家花絮片段，都在由「最專業的電影主播」簡立喆主持，每周三上午11點首播，隔週一下午14點重播的《星光好選喆》。本周節目還會送出威秀電影票和《靠譜歌王》的限量Tshirt，只要在節目直播中按讚留言就有機會獲得，敬請各位電影達人們務必準時鎖定收看！

▼全球精彩娛樂獨家報導，請鎖定每個星期三上午十一點首播、星期一下午兩點重播的《星光好選喆》。