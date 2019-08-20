12星座減肥失敗主因！　獅子金牛「貪圖享樂」沒耐心…到老才後悔

記者阮巧雯／綜合報導

炎炎夏日，不少女生為了能美美的穿上短褲迷你裙，努力減肥，但有時仍然面臨體重失控狀況。國師唐綺陽就列出12星座，為什麼已經努力運動，卻還是瘦不下來主因，供大家參考。

首先是，屬於開創星座的牡羊、巨蟹、天秤、摩羯，是會想盡辦法克服萬難，都要達成目標的星座。但也因這種努力不懈的個性，發胖危機通常來自工作壓力，會想要暴飲暴食。

▲▼開創星座雖然會努力克服萬難達成目標，但也會因過大的工作壓力造成暴飲暴食。（圖／翻攝自YouTube／女人28）

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再來是固定星座，金牛、獅子、天蠍和水瓶，唐綺陽表示這4個是「貪圖享受組」。因為缺乏耐心，在減肥時會選擇一些不健康的方式，年齡漸長發現新陳代謝下降，才發現不能繼續這樣，要開始注重養身，唐綺陽就叮嚀：「持之以恆，很重要。」

▲▼固定星座屬於貪圖享樂型，沒有耐心用正確方式減肥，持之以恆很重要。（圖／翻攝自YouTube／女人28）

最後是好動的變動星座，雙子、雙魚、處女和射手，基本上好像發胖機率不高。但這4個星座是「美食主義者」，除了愛吃美食，也很在乎身心靈是否「密切連接」，因此生活不幸福感會讓你們想要吃東西，唐綺陽表示，這4個星座要懂得如何尋求心靈平靜。

▲▼變動星座除了是美食主義者，常常也會因情緒不穩定想要吃東西。（圖／翻攝自YouTube／女人28）