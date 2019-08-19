Grace吐婚變沮喪心聲！　半句不提阿翔「我像消了氣的風箏」

記者陳芊秀／綜合報導

藝人阿翔19日宣布復出，老婆Grace晚間發文感謝大家關心，同時也提到自己這段日子來的心情，「即使親密的好友主動關心，我都會像消了氣的風箏，一樣沮喪」，坦言還需要一段時間平復心情，同時發文並未提到老公阿翔。

▲Grace心痛原諒阿翔。（圖／翻攝自臉書／Grace）

老公阿翔和謝忻爆出車吻婚外情，Grace在另一半陷入事業危機之際，選擇原諒，「陳秉立…你的世界在下雨嗎？換我⋯為你撐傘…。」長文令網友為之動容。老公停工挽救婚姻，兩人曾被拍到現身澳門度假，也一起參加孩子畢業典禮，雙方都努力修補夫妻關係。

請繼續往下閱讀...

Grace深夜緩緩道來，「我正在努力……用力地…比以往更好。」她透露這段時日，甚至路上有人鼓起勇氣問「我可以抱抱妳嗎」，從體溫傳來瞬間感受到無敵勇氣，感覺很幸福。而她也坦言，「即便親密的好友主動關心，我都會像消了氣的風箏……一樣沮喪……請再給上一些些或許不算短的時日。」承認還在和婚變的低潮奮戰中。

▲Grace上傳2張美照，長文沒有提到阿翔。（圖／翻攝自臉書／Grace）

除了長文傾訴挽救婚姻的心情，Grace配文上傳2張近照，一張是單穿細肩帶洋裝，逆光下拍攝仍可看見笑容，身後天空湛藍；另一張是在葉下自拍，露出半張側臉，同樣笑容甜美，被粉絲大讚「太美了！」而她也為自己打氣「人生但求，無愧於自己，得把未來過的漂亮！是吧」，不過文中並未提到老公阿翔，網友也輪番打氣：「期待真正的雨過天晴。」



▲阿翔妻子發文談這段日子的心情。（圖／翻攝自臉書／Grace）

【Grace臉書全文】

嗨～許久不見⋯

你們⋯好嗎？

我⋯正在努力⋯用力地⋯比以往更好！！

這些時日，遇見許多各地的朋友

不論熟識或未曾謀面

總捎來給我加油打氣的來訊

在路上遇到我

甚至可愛的鼓起勇氣問！～我可以抱抱妳嗎？

可以啊！謝謝你/妳，用體溫傳來霎那的無敵勇氣，熱呼呼的抱著害羞的你們，實在讓人感到⋯我真的很幸福啊！！

而，也請不見怪，我無法一一的回訊。

這段日子，即便親密的好友主動關心

我都會像消了氣的風箏..一樣沮喪⋯

請再給上一些些或許不算短的時日

有好的信息

當然也有不少嚴厲和傷害的字語，

日日都洗版我的內心，某種程度上，我仍同理那些持反對意見的聲浪，因，日子是自己選擇的，難與他人道盡其中。

酸、苦、甜⋯還有點兒辣！

而，其實！

生命串聯了無數個分岔口，你能做的，就是，別讓自己後悔啊！轉身或留下，選擇後就得用盡一切努力達標它，爾後！

不須此行。

人生但求，無愧於自己，得把未來過的漂亮！是吧!!

我或許不是大家想像中的那麼堅強

但我會加倍勇敢

努力讓自己變得更好

要～

謝謝天公伯賜給我們3個無價之寶

謝謝一路上愛著我的朋友們

謝謝在順風時不常聯絡，而是我失意時才冒出頭的摯友們

謝謝生命中的低潮這麼早來到，讓我知道，還有很長很長的日子要過呢！

來打夠勾勾吧！

讓我們一起用微笑面對每天

