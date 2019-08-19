ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Grace吐婚變沮喪心聲！　半句不提阿翔「我像消了氣的風箏」

記者陳芊秀／綜合報導

藝人阿翔19日宣布復出，老婆Grace晚間發文感謝大家關心，同時也提到自己這段日子來的心情，「即使親密的好友主動關心，我都會像消了氣的風箏，一樣沮喪」，坦言還需要一段時間平復心情，同時發文並未提到老公阿翔。

Grace心痛原諒阿翔。（圖／翻攝自Grace臉書）

▲Grace心痛原諒阿翔。（圖／翻攝自臉書／Grace）

老公阿翔和謝忻爆出車吻婚外情，Grace在另一半陷入事業危機之際，選擇原諒，「陳秉立…你的世界在下雨嗎？換我⋯為你撐傘…。」長文令網友為之動容。老公停工挽救婚姻，兩人曾被拍到現身澳門度假，也一起參加孩子畢業典禮，雙方都努力修補夫妻關係。

請繼續往下閱讀...

Grace深夜緩緩道來，「我正在努力……用力地…比以往更好。」她透露這段時日，甚至路上有人鼓起勇氣問「我可以抱抱妳嗎」，從體溫傳來瞬間感受到無敵勇氣，感覺很幸福。而她也坦言，「即便親密的好友主動關心，我都會像消了氣的風箏……一樣沮喪……請再給上一些些或許不算短的時日。」承認還在和婚變的低潮奮戰中。

▲▼Grace上傳2張美照，長文沒有提到阿翔。（圖／翻攝自臉書／Grace）

▲▼Grace上傳2張美照，長文沒有提到阿翔。（圖／翻攝自臉書／Grace）

▲Grace上傳2張美照，長文沒有提到阿翔。（圖／翻攝自臉書／Grace）

除了長文傾訴挽救婚姻的心情，Grace配文上傳2張近照，一張是單穿細肩帶洋裝，逆光下拍攝仍可看見笑容，身後天空湛藍；另一張是在葉下自拍，露出半張側臉，同樣笑容甜美，被粉絲大讚「太美了！」而她也為自己打氣「人生但求，無愧於自己，得把未來過的漂亮！是吧」，不過文中並未提到老公阿翔，網友也輪番打氣：「期待真正的雨過天晴。」
 

▲▼阿翔妻子發文談這段日子的心情。（圖／翻攝自臉書／Grace）

▲阿翔妻子發文談這段日子的心情。（圖／翻攝自臉書／Grace）

【Grace臉書全文】

嗨～許久不見⋯
你們⋯好嗎？
我⋯正在努力⋯用力地⋯比以往更好！！

這些時日，遇見許多各地的朋友
不論熟識或未曾謀面
總捎來給我加油打氣的來訊
在路上遇到我
甚至可愛的鼓起勇氣問！～我可以抱抱妳嗎？
可以啊！謝謝你/妳，用體溫傳來霎那的無敵勇氣，熱呼呼的抱著害羞的你們，實在讓人感到⋯我真的很幸福啊！！

而，也請不見怪，我無法一一的回訊。
這段日子，即便親密的好友主動關心
我都會像消了氣的風箏..一樣沮喪⋯
請再給上一些些或許不算短的時日

有好的信息
當然也有不少嚴厲和傷害的字語，
日日都洗版我的內心，某種程度上，我仍同理那些持反對意見的聲浪，因，日子是自己選擇的，難與他人道盡其中。
酸、苦、甜⋯還有點兒辣！

而，其實！
生命串聯了無數個分岔口，你能做的，就是，別讓自己後悔啊！轉身或留下，選擇後就得用盡一切努力達標它，爾後！
不須此行。
人生但求，無愧於自己，得把未來過的漂亮！是吧!!

我或許不是大家想像中的那麼堅強
但我會加倍勇敢
努力讓自己變得更好

要～
謝謝天公伯賜給我們3個無價之寶
謝謝一路上愛著我的朋友們
謝謝在順風時不常聯絡，而是我失意時才冒出頭的摯友們
謝謝生命中的低潮這麼早來到，讓我知道，還有很長很長的日子要過呢！

來打夠勾勾吧！
讓我們一起用微笑面對每天

具惠善宣布要離婚！！　安宰賢撂狠話：我們再見面沒有意義

推薦閱讀

當網紅真好！她一篇IG文就能買「奢華豪宅」　躺著就賺進4000萬

當網紅真好！她一篇IG文就能買「奢華豪宅」　躺著就賺進4000萬

具惠善離婚爆陰謀論！　友人「打臉證詞」大翻轉

具惠善離婚爆陰謀論！　友人「打臉證詞」大翻轉

Grace吐婚變沮喪心聲！　半句不提阿翔「我像消了氣的風箏」

Grace吐婚變沮喪心聲！　半句不提阿翔「我像消了氣的風箏」

正妹蘿莉「街上邊跳邊脫光」20分鐘片瘋傳！　0遮掩全身只剩鞋

正妹蘿莉「街上邊跳邊脫光」20分鐘片瘋傳！　0遮掩全身只剩鞋

L金明洙感人手寫信爆抄來的！網畫黃線筆記：跟徐玄一模一樣

L金明洙感人手寫信爆抄來的！網畫黃線筆記：跟徐玄一模一樣

迪士尼女星上空露點！辣秀渾圓雙峰　男友掌鏡…一手「緊抓半球不放」

迪士尼女星上空露點！辣秀渾圓雙峰　男友掌鏡…一手「緊抓半球不放」

她爆麻衣兒子「是王永慶轉世投胎」！　王文洋為何超疼金孫…一語道破

她爆麻衣兒子「是王永慶轉世投胎」！　王文洋為何超疼金孫…一語道破

男星中風「半身麻痺+失語症」　超大咖影帝低調探望…患難交情曝光！

男星中風「半身麻痺+失語症」　超大咖影帝低調探望…患難交情曝光！

具惠善嫁安宰賢「全為1關鍵原因」　3年童話婚幻滅…IG取關刪光合照

具惠善嫁安宰賢「全為1關鍵原因」　3年童話婚幻滅…IG取關刪光合照

具惠善《熊孩子》老公名字全剪掉！安宰賢在家跟螢幕前不一樣

具惠善《熊孩子》老公名字全剪掉！安宰賢在家跟螢幕前不一樣

雷／《不能是朋友》結局預告出爐！　劉以豪婚禮…劇迷崩潰：拜託不要

雷／《不能是朋友》結局預告出爐！　劉以豪婚禮…劇迷崩潰：拜託不要

郭雪芙穿婚紗「相視劉以豪」笑了！《不能是朋友》大結局網瘋猜：嫁給他

郭雪芙穿婚紗「相視劉以豪」笑了！《不能是朋友》大結局網瘋猜：嫁給他

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

當網紅真好！她一篇IG文就能買「奢華豪宅」　躺著就賺進4000萬

具惠善離婚爆陰謀論！　友人「打臉證詞」大翻轉

Grace吐婚變沮喪心聲！　半句不提阿翔「我像消了氣的風箏」

正妹蘿莉「街上邊跳邊脫光」20分鐘片瘋傳！　0遮掩全身只剩鞋

L金明洙感人手寫信爆抄來的！網畫黃線筆記：跟徐玄一模一樣

迪士尼女星上空露點！辣秀渾圓雙峰　男友掌鏡…一手「緊抓半球不放」

她爆麻衣兒子「是王永慶轉世投胎」！　王文洋為何超疼金孫…一語道破

男星中風「半身麻痺+失語症」　超大咖影帝低調探望…患難交情曝光！

具惠善嫁安宰賢「全為1關鍵原因」　3年童話婚幻滅…IG取關刪光合照

具惠善《熊孩子》老公名字全剪掉！安宰賢在家跟螢幕前不一樣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

阿翔, 謝忻, 謝忻阿翔, Grace

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 迪士尼女星上空露點！辣秀渾圓雙峰　男友掌鏡…一手「緊抓半球不放」
  2. Grace吐婚變沮喪心聲！　半句不提阿翔「我像消了氣的風箏」
  3. 觀眾拿雷射筆「狂掃吳亦凡1分鐘」！　綠光直刺眼睛「全場都目睹」…粉絲暴怒
  4. 男星中風「半身麻痺+失語症」　超大咖影帝低調探望…患難交情曝光！
  5. L金明洙感人手寫信爆抄來的！網畫黃線筆記：跟徐玄一模一樣
  6. 《延禧》魏隆CP穿越回現代！吳謹言3度合作聶遠：平時老見面
  7. 張艾亞改名了！自嘲嫁不出去「超無感新名字」曝光
  8. Ashly衣服太亂…尼克懲罰「全丟垃圾袋清光」！　她一開空衣櫃臉僵：真的受傷
  9. 「阿金」陳柏融分手網路劇女王！　公開認愛2年情滅…網崩潰：不相信愛情了
  10. 《哈比人》精靈王出櫃大放閃！　罕曬高顏值男友…金髮碧眼帥炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366